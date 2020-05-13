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В Слониме мальчик на велосипеде попал под колеса "фольксвагена"
Источник материала: БTВ Слониме 11-летний мальчишка на велосипеде попал под колеса "фольксвагена". Ребенок в больнице. По данным ГАИ, накануне на проспекте Независимости юный велосипедист двигался по тротуару, подъезжал к перекрестку с улицей Тополевой. На пешеходном переходе не спешился и не заметил, как налево поворачивала машина. Удар пришелся в левую заднюю часть «пассата».
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В Слониме 11-летний мальчишка на велосипеде попал под колеса "фольксвагена". Ребенок в больнице. По данным ГАИ, накануне на проспекте Независимости юный...
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