Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Слониме мальчик на велосипеде попал под колеса "фольксвагена" В Слониме 11-летний мальчишка на велосипеде попал под колеса "фольксвагена". Ребенок в больнице. По данным ГАИ, накануне на проспекте Независимости юный...

В Слониме 11-летний мальчишка на велосипеде попал под колеса "фольксвагена". Ребенок в больнице. По данным ГАИ, накануне на проспекте Независимости юный велосипедист двигался по тротуару, подъезжал к перекрестку с улицей Тополевой. На пешеходном переходе не спешился и не заметил, как налево поворачивала машина. Удар пришелся в левую заднюю часть «пассата».