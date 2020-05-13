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Преступление об угоне авто расследовали правоохранители из Дрибинского района

13.05.2020 20:05 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как расследовать преступление за короткий срок - на практике продемонстрировали правоохранители из Дрибинского района. С заявлением в милицию об угоне своего автомобиля обратился владелец "Фольксваген-Гольф". Как выяснилось, молодой человек оставил ключи в замке зажигания и ненадолго отлучился. Вернувшись, машины уже не было. Позже авто с механическими повреждениями было найдено в пяти километрах от места преступления.  Во время расследования эксперты обратили внимание на то, что накануне угона хозяин "фольсквагена" разговаривал с соседом, который рассказал, что собирается в гости к своей девушке. Позже следы отпечатка пальца этого же человека были обнаружены на осколке от лобового стекла угнанного автомобиля. Так по горячим следам правоохранители и вышли на подозреваемого.   

 
 
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Как расследовать преступление за короткий срок - на практике продемонстрировали правоохранители из Дрибинского района. С заявлением в милицию об угоне своего...
 
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