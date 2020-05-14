В дни, когда отмечаются особо значимые для всей страны даты, в сердце каждого человека отзываются и боль понесенных утрат и страданий, и гордость за людей, вписавших свою собственную строчку в историю родного края. Вот и мы, ветераны Заболотской первичной ветеранской организации, с особой теплотой вспоминали своих земляков, и воевавших за Родину, и оставивших яркий след в мирном труде. Один из них – Илья Николаевич Хмельницкий.

Илья Николаевич родился 10 августа 1917 года на хуторе вблизи деревни Загорье Заболотского сельсовета в многодетной семье. Из истории сегодня мы знаем, какие тяжелые были эти годы. Но люди жили, трудились, верили в лучший день. Илья пошел учиться в Заболотскую семилетнюю школу. Учился хорошо. По окончании школы, как отличник учебы, участвовал во всенародном движении по ликвидации неграмотности населения.

В 1937 году юноша поступил в Минский государственный педагогический институт имени А.М. Горького на факультет белорусского языка и литературы. Окончил институт в июне 1941 года. Великая Отечественная война застала молодого учителя дома. Призваться в Красную Армию не успел. Быстрое наступление фашистов не позволило Илье вступить в ряды Красной Армии.

В конце 1941 года в Беларуси продолжает нарастать сопротивление народа фашистскому режиму. Один за другим создаются партизанские бригады, отряды. В начале 1943 года Илья Хмельницкий становится связным партизанского отряда имени С. Лазо, а через некоторое время — бойцом партизанского отряда «Победитель» партизанской бригады «За Советскую Белоруссию». С момента связи с партизанами выполнял ряд боевых заданий, через партизан Никифорова Бориса Антоновича, Мурашко Марию Николаевну и других передал в отряд свыше 500 штук винтовочных патронов, 4 гранаты. Оказывал помощь продуктами питания, санитарными средствами, медикаментами. Доставлял пишущую и копировальную бумагу для штаба отряда. Распространял советскую агитационную литературу среди населения, наблюдал по поручению партизан за движением войск противника.

Во время пребывания в партизанском отряде «Победитель» Илья Хмельницкий принимал участие во многих боевых операциях. Будучи в расчёте автоматного ПТР проявил себя как смелый и ответственный партизан.

3.07.1944 года, при разгроме немецкой группировки, Илья Николаевич вместе со своим расчетом подошли к дороге, по которой продвигались немцы, начали стрельбу по колоне немцев, вывели из строя три бронемашины противника. 5.07.1944 года Илья с сослуживцами взяли в плен и доставили в штаб отряда 9 вооруженных немцев.

10 июля 1944 года И.Н. Хмельницкий был призван в действующую Красную Армию, сначала — стрелок 584-го стрелкового полка, а с сентября 1944 года — санитар второго отдельного медицинского батальона 199-й стрелковой Смоленской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

В период летних наступательных операций стрелок Хмельницкий находился в передовых частях дивизии, участвовал в боях по изгнанию немцев из родной ему Беларуси. В период январско-февральских наступательных боев служил санитаром санитарного взвода. При поступлении большого количества раненых не считался со временем и усталостью, помогал сортировочному взводу в переноске раненых и их регистрации.

С боями воинская часть Хмельницкого дошла до Германии, до Берлина. И даже удалось солдату оставить свою подпись на стене рейхстага. Сам воин имел благодарности за взятие многих городов Европы. Сотни жизней помог сохранить этот хрупкий на вид человек, для многих стал ангелом-хранителем. Лица многих спасенных он не мог забыть до конца своей жизни.

Демобилизовался Илья Николаевич в октябре 1945 года и уже в декабре принялся на работу в Заболотской семилетней школе в качестве завуча и преподавателя белорусского языка и литературы. В августе 1946 года Илья Николаевич был переведен на работу инспектором школ Смолевичского районного отдела образования. С августа 1953 года его назначили преподавателем белорусского языка и литературы 8-10 классов Смолевичской белорусской школы и с августа 1959 года — завуч этой же школы. С 1961 года и до самого выхода на заслуженный отдых в 1976 году Илья Николаевич Хмельницкий работал в Орджоникидзевской восьмилетней школе (сейчас Смолевичская школа №3) завучем, заместителем директора по воспитательной работе.

Многие уроки Ильи Николаевича оставляли неизгладимый след в памяти его учеников. Он всегда подчеркивал, что земля огромна, а Родина — это край, где мы живем. Знать, любить и защищать свою Родину, свой национальный язык — это значит быть ее истинным гражданином. На своих уроках он умело связывал с изучаемой темой свои рассказы — воспоминания о войне, о тяжелых боях, где приходилось ему участвовать, о мужестве и доблести советских воинов и партизан. Перед учениками был не просто учитель , а очевидец и участник тех героических лет.

Фронтовики не любили выставлять напоказ свои награды. Только по праздникам надевал свой нарядный костюм с орденами и медалями, а их, у него было немало: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». В мирное время награжден медалью «Ветеран труда» и знаком «Отличник народного образования БССР».

В послевоенные годы Илья Николаевич Хмельницкий создал семью. Его спутницей стала Анна Антоновна, также учительница белорусского языка и литературы, так же, как и ее муж, во время оккупации фашистами наших земель сражалась в партизанском отряде «Коммунар» партизанской бригады «Дяди Коли». Е родного брата за связь с партизанами фашисты вывезли в концлагерь Тростенец, где и сожгли.

Скоро в семье появились дети: дочь Тамара, сыновья Владимир и Александр. Начали строить новый дом по улице Пионерской города Смолевичи, посадили хороший сад. Но иногда жизнь преподносит такие испытания, которые, казалось бы, обычный человек не в силах преодолеть. В двухлетнем возрасте умер сын Владимир, в 1959 году из жизни ушла жена. Илья Николаевич до конца своей жизни остаётся вдовцом. Только поддержка сестер, соседей, коллег по работе, радость, глядя на подрастающих своих детей, не позволили сломаться этому мужественному человеку.

Илья Николаевич гордился своими детьми. Много времени уделял их воспитанию. Они достойны своего отца. Дочь Тамара пошла по стопам отца, была преподавателем. Сын Александр окончил среднюю школу №3 с золотой медалью, поступил в Белорусский государственный университет на факультет физики и успешно его окончил и уже более 45 лет преподает в нем. Доцент, кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной премии Белоруссии.

75 лет прошло с тех пор как отгремели последние войны. Нет в живых и Хмельницкого Ильи Николаевича, но память о нем живет не только в сердцах родных, но у тех, кого он учил, воспитывал, прививал чувство любить и защищать свою Родину.

9 февраля 1983 года перестало биться сердце Хмельницкого Ильи Николаевича. Он похоронен на кладбище деревни Заболотье.

Александр Викентьевич КОШЕЛЬ,

председатель Заболотской первичной

ветеранской организации, член КПБ.