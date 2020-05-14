На протяжении нескольких лет в Комитет государственного контроля Минской области поступают вполне обоснованные обращения граждан по вопросу нарушений государственным органом, иной организацией законодательства об административных процедурах.

Так, выдача справки о размере заработной платы (административная процедура, предусмотренная пунктом 2.4 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 (далее – Перечень), по заявлению гражданина осуществляется в срок не позднее пяти дней со дня обращения.

Кроме того, в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» административное решение (в том числе в форме справки), принятое в письменной форме (его копия, выписка из него), либо извещение о таком решении выдаются заинтересованному лицу или направляются нарочным (курьером), по почте не позднее семи рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Вместе с тем, зачастую организации допускают нарушение вышеуказанных установленных законодательством сроков.

Местными исполнительными и распорядительными органами также допускались нарушения сроков осуществления административной процедуры по выдаче решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек придомовой территории (предусмотрена подпунктом 9.3.2 пункта 9.3 Перечня). Так, законодательством установлен максимальный срок на осуществление данной процедуры 1 месяц со дня подачи заявления. Вместе с тем, Комитетом выявлены случаи значительного превышения установленного срока при осуществлении этой административной процедуры.

Кроме того, в нарушение требований законодательства работниками отдельных государственных органов, ответственными за выполнение соответствующих функций, допускались требование предоставления гражданином для осуществления административной процедуры документов или сведений, не предусмотренных законодательством. Так, при осуществлении административной процедуры по оказанию услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией (предусмотрена пунктом 10.3 Перечня) местным исполнительным и распорядительным органом было направлено заинтересованному лицу письмо с требованием представить справку о возмещении затрат по газификации жилого дома. Вместе с тем, законодательством предоставление такой справки не предусмотрено.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 9.26 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. Виновные должностные лица организаций, допустивших такие нарушения, привлечены Комитетом госконтроля в установленном законодательством порядке к ответственности.

Управление экспертно-правовой работы и обращений граждан Комитета государственного контроля Минской области.