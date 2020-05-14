Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» в год 75-летия Великой Победы выпустило уникальное издание — книгу-фотоальбом «Линия Сталина».

В книге кратко изложена история строительства и участия в Великой Отечественной войне системы оборонительных сооружений, известных теперь как «Линия Сталина», а также рассказывается о создании историко-культурного комплекса, призванного увековечить память о подвиге советских солдат, спасших мир от фашизма.

Инициатором создания историко-культурного комплекса «Линия Сталина» стал благотворительный фонд помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана». Эту инициативу поддержал Президент, и 15 лет назад было начато строительство памятника отечественной истории. В его сооружении участвовали военнослужащие Вооруженных Сил, МВД, МЧС, погранвойска, организации Минска и Минской области. Музей под открытым небом был народной стройки, в которой принимали участие общественные организации, предприятия, простые граждане. Торжественное открытие состоялось 30 июня 2005 года.

Сегодня сюда приходят тысячи людей, чтобы больше узнать о своей истории, поклониться павшим — известным, а чаще безымянным героям. Историческую основу комплекса составляют 4 дота Минского укрепрайона. Это пулеметные доты №132, №292, командно-наблюдательный пункт №135 и артиллерийский полукапонир №134. Полностью восстановлены и открыты для посещения дот №292 и артиллерийский полукапонир №134. Толщина их железобетонной стены составляет 150 см, потолка — 110 см. Этого было достаточно, чтобы выдержать удары артиллерии, максимальный калибр которой составлял 150 мм. Пулеметный дот №292 построен в 1932 году. Это самое распространенное сооружение в системе укрепрайонов «Линии Сталина». В нем открыт для посещения один каземат и помещение коменданта, оборудованное перископом. В другом каземате находится экспозиция с манекенами. В правую амбразуру хорошо виден дот №275, находящийся вне комплекса. Ведь доты поддерживали друг друга своим огнем, поэтому расстояние между ними было не более 500 м.

Самым ценным танком здесь является советский быстроходный БТ-7, поднятый со дна реки в конце 1998 года. Машина была найдена недалеко от деревни Шебеки Оршанского района Витебской области. Это единственный в мире танк БТ-7 образца 1935 года, восстановленный до рабочего состояния. В 2009 году после ликвидации одного из военных городков Витебской области, стоявший там на постаменте танк оказался в историко-культурном комплексе. На восстановление Т-44 ушло более 9 месяцев. С 2011 года он стал участвовать в военных парадах, а на «Линии Сталина» — в реконструкциях, посвященных Великой Отечественной войне. В начале 2013 года в исторических реконструкциях стал участвовать и Т-34. Летом 2012 года энтузиасты подводного клуба «Капитан Морган» нашли на дне реки Западная Двина пушку образца 1927 года. Через два года они подняли ее со дна реки. Пушка была доставлена на «Линию Сталина» и восстановлена реставраторами.

Для проведения реконструкций задействован военно-исторический клуб «Солдаты Победы», который включает в себя стрелковые подразделения, танкистов, артиллеристов, связистов, разведчиков и санитарок. Помимо воинов Красной Армии и представителей НКВД в исторических реконструкциях можно увидеть партизан, гражданских лиц и даже детей. Кроме того, здесь проводится уникальное соревновательное шоу «Танковый биатлон». Экипажи белорусской армии на танках Т-72 соревнуются между собой в скорости преодоления различных препятствий и в точности стрельбы.

«Прочитав книгу, рассмотрев ее иллюстрации, многие, без сомнения, захотят посетить «Линию Сталина», чтобы увидеть все своими глазами, потрогать и рассмотреть все в доте, посидеть в танке и бронепоезде, пострелять из охолощенного стрелкового оружия, пулемета или пушки, принять участие в исторической реконструкции или соревновании, — отметили в издательстве. — Тираж богато иллюстрированного издания — 1500 экземпляров, объем — 200 страниц. Часть материалов, представленных на английском языке, позволяет значительно расширить круг читателей книги, а также посетителей историко-культурного комплекса».