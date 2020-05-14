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В российском МГУ разгорается скандал с домогательствами

14.05.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо, адресованное руководству.

В нем они попросили р принять меры против домогательств в вузе. «Мы относимся к альма-матер с большой любовью и потому крайне обеспокоены проблемой сексуальных отношений между студентами и преподавателями, ставших частой и даже привычной практикой в стенах Университета. Подобные отношения ставят студентов в уязвимое положение» - говорится в письме, опубликованном в студенческом издании DOXA

Авторы письма потребовали руководство вуза создать отдельный регламент, в котором были бы прописаны принципы отношений между преподавателями и студентами, организовать комиссии студентов и преподавателей на каждом факультете, которые будут принимать решение в сложных случаях, а также создать студенческие организации, в которые за профессиональной помощью могли бы обратиться жертвы харассмента.

 
 
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Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо, адресованное...
 
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