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Велосипедист попал под состав на железнодорожном переезде в Гомеле

14.05.2020 19:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

13 мая на спецлинию "102" поступило сообщение, что в 23:17 на 191 км перегона Лисички - станция Новобелицкая на оборудованном пешеходном переходе дизель-поезд насмерть сбил человека. Предварительно установлено, что в момент столкновения мужчина переезжал пути на велосипеде, был в наушниках. Сообщается, что погибший - 39-летний гомельчанин.
 
 
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13 мая на спецлинию "102" поступило сообщение, что в 23:17 на 191 км перегона Лисички - станция Новобелицкая на оборудованном пешеходном переходе дизель-поезд насмерть...
 
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