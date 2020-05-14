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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Велосипедист попал под состав на железнодорожном переезде в Гомеле 13 мая на спецлинию "102" поступило сообщение, что в 23:17 на 191 км перегона Лисички - станция Новобелицкая на оборудованном пешеходном переходе дизель-поезд насмерть...

13 мая на спецлинию "102" поступило сообщение, что в 23:17 на 191 км перегона Лисички - станция Новобелицкая на оборудованном пешеходном переходе дизель-поезд насмерть сбил человека. Предварительно установлено, что в момент столкновения мужчина переезжал пути на велосипеде, был в наушниках. Сообщается, что погибший - 39-летний гомельчанин.