Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скупка черного и цветного металла - на этом попался житель Колодищ Незаконная предпринимательская деятельность - скупка черного и цветного металла. На этом попался житель Колодищ. По сообщению службы БЭП, мужчина организовал у...

Незаконная предпринимательская деятельность - скупка черного и цветного металла. На этом попался житель Колодищ. По сообщению службы БЭП, мужчина организовал у себя в поселке нелегальный пункт приема металлолома. Работал без лицензии, скупал лом и продавал в Россию. Хранил коммерсант свой товар в арендованном складском помещении.