ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скупка черного и цветного металла - на этом попался житель Колодищ

18.05.2020 10:30 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Незаконная предпринимательская деятельность - скупка черного и цветного металла. На этом попался житель Колодищ. По сообщению службы БЭП, мужчина организовал у себя в поселке нелегальный пункт приема металлолома.  Работал без лицензии, скупал лом и продавал в Россию.  Хранил коммерсант свой товар в арендованном складском помещении.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконная предпринимательская деятельность - скупка черного и цветного металла. На этом попался житель Колодищ. По сообщению службы БЭП, мужчина организовал у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Финал «Евровидения-2020» прошел в формате онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика