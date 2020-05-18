|
Скупка черного и цветного металла - на этом попался житель Колодищ
Источник материала: БTНезаконная предпринимательская деятельность - скупка черного и цветного металла. На этом попался житель Колодищ. По сообщению службы БЭП, мужчина организовал у себя в поселке нелегальный пункт приема металлолома. Работал без лицензии, скупал лом и продавал в Россию. Хранил коммерсант свой товар в арендованном складском помещении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконная предпринимательская деятельность - скупка черного и цветного металла. На этом попался житель Колодищ. По сообщению службы БЭП, мужчина организовал у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)