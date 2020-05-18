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Приза два адреналин и мотоцикл . Как минчанин выиграл 12 000 рублей в онлайн лотерее belbet

18.05.2020 07:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По словам победителя лотереи belbet, с игрой он познакомился довольно случайно: «Я увидел, как друг играл на телефоне – заинтересовался, понравилось, зарегистрировался и стал играть».

Предпочтений у Александра не было – он пробовал все игры, которые есть в приложении, и на то, чтобы «сорвать банк» у него ушел месяц: «Ставки делал небольшие – по 10-20 рублей с интервалом в несколько дней. Удача улыбнулась в «книжки», и свои 12 тысяч я выиграл не в один присест – а за несколько удачных попыток».

До этого Александр в лотереи не играл, а начал потому, что онлайн-лотерея belbet – это удобно – нет нужды покупать и заполнять бланки, проверять билеты. По его словам, секрета большого выигрыша нет, – бывает, не везет, и тогда надо подходить к процессу философски:

«Значит не твой день, и удача улыбнется в другой раз. Не такая большая сумма – 10 или 20 рублей, которую страшно потерять, сколько интересно время убить. Когда становится скучно, эта забава – отличный пожиратель времени. И адреналина в кровь добавляет. А тут еще и повезло!»

В то, что удача улыбнулась в 32 зуба, Александр поверил сразу, в отличие от родственников, которых сумма в 12 тысяч впечатлила. Деньги минчанин намерен потратить на приобретение нового мотоцикла.

«До недавнего времени у меня был железный конь, теперь я безлошаден. Но очень скоро все изменится – куплю себе спортивный мотоцикл. Пока с моделью не определился – присматриваюсь, изучаю характеристики, цены. Тем более, что торопиться нет резона – погодные условия не благоволят для мотопрогулок».

Победитель лотереи belbet намерен и дальше проверять удачу, играя на смартфоне «когда скучно будет».

*Партнерский материал. УНП 190000087

Текст: Антон Зарудницкий
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Теги: Минск
 
 
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Победа в лотерее это мечта едва ли не каждого белоруса, даже тех, кто в них не участвует. Не считающий себя азартным человеком минчанин Александр стал обладателем...
 
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