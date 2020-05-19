23.05.2020 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Кручанов Александр Владимирович, заместитель председатель Минского облисполкома, тел. 500-41-60.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
19.05.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
23.05.2020 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Кручанов Александр Владимирович, заместитель председатель Минского облисполкома, тел. 500-41-60.
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23.05.2020 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Кручанов Александр Владимирович, заместитель председатель Минского облисполкома, тел. 500-41-60. Сообщение ПРЯМАЯ...
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