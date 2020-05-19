Почему опасно читать мотивационную литературу и копировать поступки успешных людей?

Источник материала: Ежедневник

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Экономист собрал книги, написанные миллиардерами, и рассказал, почему не стоит брать на вооружение их советы и почему мотивационная литература – это преступный бизнес.

Среди авторов, которых анализирует Андрей Мовчан для Forbes , — Дональд Трамп, Олег Тиньков, Уоррен Баффет, Ричирд Брэнсон и Рэй Далио. «Я вообще считаю предпринимательские книги, если только они не касаются истории жизни самого предпринимателя, вещью достаточно бесполезной», — говорит Андрей Мовчан и на примере 5 таких книг объясняет почему.

Дональд Трамп, «Думай, как чемпион»

Цитата: «Как правило, самый простой подход оказывается самым эффективным».

Андрей Мовчан: «Успешные предприниматели плохо отличают обстоятельства от собственной воли и удачу от результата конкретных действий, а результат действий случайно предпринятых — от результата задумок.

Дональд Трамп — отличный предприниматель, но какая доля его успеха связана с тем, что его семья до его рождения и во время его юности уже строила этот бизнес и уже строила связи в Нью–Йорке, — это большой вопрос. И то, что он попадал очень вовремя на те или иные экономические циклы, экономические события, и то, что он очень быстро понял, что предпринимательство — это в некотором смысле шоу–бизнес, и то, что ему очень повезло совпасть со временем формирования эры шоу-предпринимательства, — это вряд ли написано в книге.

Также и я могу говорить, что очень удачно в конце 2007-го года продал свои доли в ренессансовских бизнесах (в начале 2000-х Мовчан был гендиректором «Ренессанс Управление инвестициями» и банка «Ренессанс Кредит» — Forbes). Но я их продал не потому, что был уверен в грядущем кризисе, а никто другой это не знал. Я их продал, потому что у меня возник конфликт с [сооснователем «Ренессанс Капитала» и «Ренессанс Групп» Стивеном] Дженнингсом и я решил выйти из бизнеса как младший партнер.

Если бы рынки росли в 2008 году, то я бы оказался не прав с точки зрения финансов. Но теперь я там где нужно могу говорить, что это мое предвидение позволило мне продать свои акции на самых высоких отметках. Поэтому я бы очень осторожно относился бы к этим книгам, даже автобиографическим»

Олег Тиньков, «Революция»

Цитата: «При наборе команды я в меньшей степени смотрю на профессиональные качества, а в большей — на человеческие. Технические детали можно изучить за пару дней, а интеллект, блеск в глазах, амбиции, желание стать первым — от природы».

Андрей Мовчан: «Я бы дал два совета. Первый совет — прочесть, потому что это весело и здорово, и второй совет — не пытайтесь повторить. Как иногда пишут про трюки в фильмах — не получится.

Недостаточно прочесть книгу о том, как быть Уэйном Гретцки, чтобы стать Уэйном Гретцки. Недостаточно прочесть книгу Тинькова, чтобы стать Тиньковым. Для этого нужен определенный mindset, невероятно стоическая работоспособность и готовность брать риски, харизма, определенного рода мозги, которые работают определенным способом, и удача, которая у Олега была, а у вас ее может не оказаться».

Уоррен Баффет, «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями»

Цитата: «Если каждый из нас будет нанимать на работу людей ниже себя ростом, мы превратимся в компанию карликов. Но если мы будем приглашать людей выше нас, наша компания будет компанией гигантов».

Андрей Мовчан: «У Уоррена Баффета я читал много разных вещей и надо сказать, что Уоррен Баффет — человек очень неглупый, и как неглупый человек он понимает, о чем надо и о чем не надо писать. Уоррен Баффет пишет о своей финансовой гениальности, о том, как он, фундаментально оценивая компании, на них много зарабатывал. При этом он совершенно не пишет о своих лоббистских усилиях, не пишет об отношениях с правительством, о негласных гарантиях, которые он получал, об использовании страхового бизнеса как источника дешевых средств для своего инвестиционного бизнеса и так далее. Тут я предпочту прочесть книгу независимого эксперта об Уоррене Баффете, а не книгу Баффета о себе.»

Ричард Брэнсон, «К чёрту все! Берись и делай!»

Цитата: «Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и пытаться, и опять пытаться — но никогда не сдаваться!»

Андрей Мовчан: «Мотивационная литература и мотивационные взаимоотношения — это вообще преступный бизнес в каком–то смысле, потому что он подменяет внутреннее целеполагание человека внешним целеполаганием. Рассказ про «К черту все! Берись и делай!» — это рассказ про то, что тебе не нужном думать, что тебе на самом деле нужно. И если тебе очень не хочется строить бизнес, но тебе сказали, в том числе Ричард Брэнсон, что тебе нужно его строить, то ты можешь погубить всю свою жизнь и кончить наркотиками, депрессией, алкоголем, самоубийством, депрессией и так далее, потому что это не твое. Может твое — это разносить коктейли или разводить пчел на участках под Москвой.

А если человек хочет делать бизнес, поверьте мне, без всякой мотивации он бросит все и начнет делать. И там еще большой вопрос про то, какой бизнес он точно должен делать, на какие жертвы ради этого стоит идти. Логика «К черту все!», конечно, совершенно неприменима.

Я вижу много жертв этих мотивационных программ, людей, которые действительно очень сильно страдают, поддавшись на вот эту логику внешнего мотивирования, когда мир от тебя хочет, чтобы ты положил свою жизнь на алтарь успеха, а ты, может быть, вовсе этого не хочешь. Может быть, твой успех совершенно по–другому выглядит, а ты сам этого не понимаешь. Я бы относился к этому как к сильнодействующему лекарству, которое как минимум применять надо очень осторожно».

Рэй Далио, «Принципы»

Цитаты: «Решите для себя: 1. чего вы хотите, 2. какова объективная реальность, 3. что вы планируете для этого сделать?».

Андрей Мовчан: «Я не плохо знаком с публично провозглашаемыми принципами инвесторов и вот здесь, конечно, объем маркетинга и объем неправды очень огромный. Поэтому я бы очень не рекомендовал читать книги крупных инвесторов о том, как правильно инвестировать. Как правило это смесь self–fulfilling prophecy и стремлением завуалировать свои реальные подходы к ведению инвестиций.»