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Ставка рефинансирования снижена до восьми процентов
20.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С сегодняшнего дня, 20 мая, ставка рефинансирования составляет 8% годовых.
С 20 мая ставка рефинансирования снижается с 8,75% до 8% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75% до 7% годовых.
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.
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С сегодняшнего дня, 20 мая, ставка рефинансирования составляет 8% годовых.
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