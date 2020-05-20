Ставка рефинансирования снижена до восьми процентов

Источник материала: Ежедневник

С сегодняшнего дня, 20 мая, ставка рефинансирования составляет 8% годовых.

С 20 мая ставка рефинансирования снижается с 8,75% до 8% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75% до 7% годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.