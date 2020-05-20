|
Тактические учения с подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил
20.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
По 23 мая 2020 года под общим руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил проводятся тактические учения с подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил.
Цель учений – оценка уровня подготовки подразделений ракетных войск по итогам первого полугодия.
Учения носят комплексный характер и проводятся на едином оперативном фоне.
Они позволят проверить способность командиров подразделений управлять, а подчиненных оперативно выполнять поставленные задачи в сложной быстро меняющейся обстановке.
Для проведения учений задействованы полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон Неман, а также участок местности вблизи г. Островец.
Будут отрабатываться следующие вопросы:
Главной задачей в ходе проведения тактических учений является совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений ракетных войск при выполнении учебно-боевых задач.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По 23 мая 2020 года под общим руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)