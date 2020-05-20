Источник материала: Пинский Вестник

По 23 мая 2020 года под общим руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил проводятся тактические учения с подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил.

Цель учений – оценка уровня подготовки подразделений ракетных войск по итогам первого полугодия.

Учения носят комплексный характер и проводятся на едином оперативном фоне.

Они позволят проверить способность командиров подразделений управлять, а подчиненных оперативно выполнять поставленные задачи в сложной быстро меняющейся обстановке.

Для проведения учений задействованы полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон Неман, а также участок местности вблизи г. Островец.

Будут отрабатываться следующие вопросы:



передвижение подразделений в районы выполнения учебно-боевых задач комбинированным способом;

занятие районов сосредоточения, их маскировка, организация охраны и обороны, а также подготовка к ведению боевых действий;

занятие стартовых позиций, несение боевого дежурства, нанесение ракетных ударов со сменой стартовых позиций.

Главной задачей в ходе проведения тактических учений является совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений ракетных войск при выполнении учебно-боевых задач.