«Мужики - такие трусы». Как жила, любила и сгорела бесподобная Любовь Полищук

Источник материала: Tut.by

Первая ассоциация, возникающая в голове при упоминании ее имени — яркая. Яркая внешность, яркая личность, яркие роли. В жизни актрисы Любови Полищук не было место серости и невзрачности — она сама так решила. Не летала в облаках, а работала за троих, хотя порой это бывало ох как не просто. А потом сгорела в одночасье — видимо, закончились силы.

Ее нет с нами вот уже почти 15 лет, но, что удивительно: сыгранные ею образы не тускнеют с годами. Поэтому сегодня, в день ее рождения, мы с удовольствием вспоминаем биографию этой чудесной актрисы.