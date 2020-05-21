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«Мужики - такие трусы». Как жила, любила и сгорела бесподобная Любовь Полищук

21.05.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ассоциация, возникающая в голове при упоминании ее имени — яркая. Яркая внешность, яркая личность, яркие роли. В жизни актрисы Любови Полищук не было место серости и невзрачности — она сама так решила. Не летала в облаках, а работала за троих, хотя порой это бывало ох как не просто. А потом сгорела в одночасье — видимо, закончились силы.

Ее нет с нами вот уже почти 15 лет, но, что удивительно: сыгранные ею образы не тускнеют с годами. Поэтому сегодня, в день ее рождения, мы с удовольствием вспоминаем биографию этой чудесной актрисы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от НОВОСТИ ЗВЕЗД

 
 
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Ее нет с нами вот уже почти 15 лет, но, что удивительно, сыгранные ею образы не тускнеют с годами. Поэтому сегодня, в день ее рождения, мы с удовольствием вспоминаем...
 
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