ОТДЫХ ИСПОРТИЛ ВОР

Майские выходные жительница Минска решила провести на Дубровенском водохранилище, что вблизи деревни Прилепы. Радость отдыха на природе испортил вор, который путем свободного доступа украл у женщины ящик для инструментов с содержимым, домкрат, ящик для рыболовных снастей, рыболовные принадлежности (поплавки, грузила, блесна), удочки, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 535 рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ, правоохранителями проводятся мероприятия по установлению личности вора.

И СНОВА ДАЧНАЯ КРАЖА

В милицию обратился смолевичанин 1945 г.р. и сообщил, что неизвестный злоумышленник проник в его дачный дом в садовом товариществе «Рунь» вблизи деревни Старина и похитил телевизор.

В соответствии с Уголовным Кодексом Республики Беларусь, кража, совершенная с проникновением в жилище, наказывается вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЧУМА ЗАТМИЛА РАЗУМ

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного правонарушителя, который незаконно хранил в автомобиле 4-метилпропиофенон, то есть вещество, из которого образуется наркотические средства или психотропные вещества в процессе их изготовления или производства.

После проведенной ГНиПТЛ Смолевичского РОВД проверки, Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК РБ, в соответствии с которой за незаконный оборот наркотических средств грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

СТАЩИЛ СЫРКИ В МАГАЗИНЕ

В поселке Усяж молодой человек в одном из местных магазинов украл два глазированных сырка и скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил безработный местный житель.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 УК РБ. Открытое похищение имущества (грабеж) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

СБЫЛ НАРКОТИКИ И СКРЫЛСЯ

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ в отношении неизвестного лица, которое сбыло безработному жителю Борисова особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, – альфа-PVP, массой 1.98 грамма. Вещество изъято, проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителя.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.