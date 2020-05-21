|
Всемирный банк утвердил заем для Беларуси на 100 миллионов евро
21.05.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: adukar.by
Средства пойдут на модернизацию системы высшего образования.
В рамках проекта предусматривается модернизация и оснащение современным оборудованием учебно-лабораторной базы в 18 вузах, а в ряде учреждений будет проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий.
При поддержке проекта белорусские университеты и колледжи получат возможность принять более активное участие в международных программах и инициативах. Также проект окажет содействие в повышении качества белорусского высшего образования путем создания Национального агентства по обеспечению качества образования, которое будет полностью отвечать требованиям Болонского процесса, к которому Беларусь присоединилась в 2015 году.
С 1992 года, когда Республика Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере 1,9 млрд долларов. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму 942,71 млн долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средства пойдут на модернизацию системы высшего образования.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)