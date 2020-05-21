На прошлых выходных спасатели Смолевичского РОЧС дважды выезжали на ликвидацию пожаров в банях и один раз на тушение дачного дома. Об этом корреспонденту «КС» сообщили в Смолевичском РОЧС.

Так, вечером 16 мая в Центр оперативного управления Смолевичского РОЧС поступило сообщение о возгорании бани в деревне Великий Камень Драчковского сельсовета.

– По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что открытым пламенем горит баня. Пожар был ликвидирован, соседние здания не пострадали. В бане огнем повреждена кровля, имеется прогар в стене парильного помещения, закопчены стены и имущество, – рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.

А вечером 17 мая спасателям поступило сообщение о возгорании бани в Смолевичах по ул. Московской. Пожар был ликвидирован в течении 20 минут. В результате этого происшествия огнем уничтожена кровля на площади 15 м. кв., прогорел потолок в парилке, закопчены стены и имущество по всей площади строения.

Как отметили в РОЧС, рассматриваемые версии возникновения пожара в обоих случаях – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих приборов (перекал печи).

Ранним утром 18 мая спасателям поступило сообщение о возгорании дачного дома в деревне Алесино Курганского сельсовета, по сообщению – в дачном доме возможно находились люди.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что дом горит открытым пламенем. В ходе проведения разведки пострадавших обнаружено не было.

Пожар был ликвидирован, соседние строения не пострадали. Проживающий в доме мужчина (инвалид 2 группы), был обнаружен неподалеку от места происшествия. В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади, дом выгорел изнутри.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возникновения пожара – перекал печи.

МЧС напоминает, если у вас печное отопление:

— очищайте дымоход от сажи перед началом, во время и после отопительного периода;

— разместите перед дверцей печи предтопочный металлический лист размерами не менее 0,5х0,7 м;

— прекращайте топку печи не менее чем за 2 часа до отхода ко сну;

— топите печь несколько раз в день понемногу – так вы ее не перекалите;

— золу, шлак и уголь залейте водой и удаляйте в специально отведенное место вдали от сгораемые зданий и строений;

— не растапливайте печь с помощью горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

— не допускайте топку печи с открытыми дверцами;

— не сушите и не складируйте на печи одежду и прочие горючие предметы;

— не позволяйте малолетним детям самостояиельно растапливать печь;

— в случае пожара немедленно сообщите по телефону 101 или 112.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичского РОЧС.