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«Тбилисоба» в Минске перенесена на осень

21.05.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: m.nn.by

Ставший уже традиционным фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба», который проводился в столице, в этом году пройдет позже.

Об этом заявил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, сообщает Белта. Грузинская сторона обещает, что программа фестиваля будет не менее насыщенной, чем обычно. Дипломат также выразил надежду, что белорусско-грузинские культурные контакты будут укреплять и способствовать улучшению отношений между народами двух стран.

Кроме того, Кварацхелия пригласил белорусов на  отдых в Грузию, отметив, что летом страна откроет свои границы для туристов.

 
 
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Ставший уже традиционным фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба», который проводился в столице, в этом году пройдет позже.
 
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