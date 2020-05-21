«Тбилисоба» в Минске перенесена на осень

Источник материала: Ежедневник

фото: m.nn.by

Ставший уже традиционным фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба», который проводился в столице, в этом году пройдет позже.

Об этом заявил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, сообщает Белта . Грузинская сторона обещает, что программа фестиваля будет не менее насыщенной, чем обычно. Дипломат также выразил надежду, что белорусско-грузинские культурные контакты будут укреплять и способствовать улучшению отношений между народами двух стран.

Кроме того, Кварацхелия пригласил белорусов на отдых в Грузию, отметив, что летом страна откроет свои границы для туристов.