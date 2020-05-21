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«Тбилисоба» в Минске перенесена на осень
21.05.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: m.nn.by
Ставший уже традиционным фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба», который проводился в столице, в этом году пройдет позже.
Об этом заявил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, сообщает
Кроме того, Кварацхелия пригласил белорусов на отдых в Грузию, отметив, что летом страна откроет свои границы для туристов.
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Ставший уже традиционным фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба», который проводился в столице, в этом году пройдет позже.
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