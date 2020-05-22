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Робот Spot в парке Сингапура следит, как люди соблюдают дистанцию

22.05.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что люди возвращаются к нормальной жизни, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об элементарных мерах безопасности.

Например, парк в Сингапуре патрулирует Робот Spot, разработанный американской компанией. В его обязанности входит наблюдать за тем, как посетители соблюдают дистанцию. «Хотя бы в один метр!» - обращается робот к прохожим. Андроид оснащен камерами и сенсорами, чтобы избежать столкновения с людьми. 

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Несмотря на то, что люди возвращаются к нормальной жизни, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об элементарных мерах безопасности. Например, парк в...
 
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