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Робот Spot в парке Сингапура следит, как люди соблюдают дистанцию
Источник материала: ОНТ
Несмотря на то, что люди возвращаются к нормальной жизни, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об элементарных мерах безопасности.
Например, парк в Сингапуре патрулирует Робот Spot, разработанный американской компанией. В его обязанности входит наблюдать за тем, как посетители соблюдают дистанцию. «Хотя бы в один метр!» - обращается робот к прохожим. Андроид оснащен камерами и сенсорами, чтобы избежать столкновения с людьми.
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Несмотря на то, что люди возвращаются к нормальной жизни, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об элементарных мерах безопасности. Например, парк в...
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