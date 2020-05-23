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Длина маршрута - 30 километров. Для неопытных велосипедистов расстояние немаленькое

Кроме вековых дубов по дороге можно полюбоваться и красотой местных деревенек

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экологическое путешествие на экологическом транспорте: новый маршрут появился в Беловежской пуще Его разработали специально для электроскутеров и самокатов. Туристы смогут проехать несколько десятков километров по древнему лесу, увидеть столетние дубы и...

Его разработали специально для электроскутеров и самокатов. Туристы смогут проехать несколько десятков километров по древнему лесу, увидеть столетние дубы и маленькие деревни.Среди первых по дорожке проехала наш корреспондентС ветерком по лесу! Впечатлений от Беловежской пущи у туристов теперь еще больше. Электросамокат едет быстрее велосипеда, поэтому маршрут сделали длинным. На старте выдают карту с номером телефона - на экстренный случай. Ведь в дремучем лесу легко заплутать.А вот на электросамокате такое путешествие осилит каждый. Скорость такого самоката - 25 километров в час. По маршруту проложили асфальт, поэтому путешествие будет комфортным. Кстати, на этом месте во время Первой мировой войны была железная дорога, по которой возили лес в Европу.На карте маршрута - пущанские достопримечательности. Главная из них, конечно, уникальная флора и фауна заповедника. Туристы проезжают мимо деревьев, которым более двухсот лет.Спрятанные среди леса населенные пункты совсем маленькие. В некоторых всего по три-четыре дома. Раньше по Беловежской пуще были только маршруты на велосипедах. Проехать в заповедную зону на машине можно только по спецразрешению. А вот экологическому электротранспорту дали зеленый свет.Пока для путешествия по новой экотропе надо брать с собой свои электросамокаты и скутеры. Но в будущем в нацпарке могут открыть прокат. А на самой дорожке появятся новые остановки и точки для осмотра.