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Задайте свои вопросы по трудоустройству

25.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

26 мая состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

 

Задайте свои вопросы по трудоустройству
Иллюстративное фото – Михаил Левцов

 

Заседание пройдет в режиме аудио­связи. Звонить можно с 9.00 до 11.00 по телефону 7-64-22.

На вопросы будет отвечать начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Глушцова.


 
 
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  26 мая состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.     Заседание пройдет в режиме аудио­связи....
 
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