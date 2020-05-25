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Задайте свои вопросы по трудоустройству
25.05.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
26 мая состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.
Заседание пройдет в режиме аудиосвязи. Звонить можно с 9.00 до 11.00 по телефону 7-64-22.
На вопросы будет отвечать начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Глушцова.
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26 мая состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Заседание пройдет в режиме аудиосвязи....
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