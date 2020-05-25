Яндекс.Такси запускает услугу «Доставка» в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Яндекс.Такси расширяет географию услуги «Доставка» и запускает ее в Волковыске. С помощью новой услуги пользователи могут оставаться дома и передавать близким, например, одежду, еду или лекарства, а небольшие компании — отправлять клиентам заказы. Водителям это позволит получать дополнительный доход.

«Доставку» можно найти среди других тарифов в приложении — там же, где заказ обычных поездок. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет смс со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением машины по маршруту. Для отправки необходимо отнести вещь к автомобилю и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда водитель подъедет.





Стоимость услуги такая же, как и в тарифе «Эконом». Например, доставить вещи от универсама «Аэлита» до автовокзала обойдется примерно в 3 рубля. Также доступна опция «От двери до двери» за небольшую доплату. Если выбрать её в пожеланиях, то водитель заберёт и передаст вещь прямо у двери квартиры или офиса. В комментариях к любому заказу можно указать бесконтактный способ доставки. Тогда водитель просто подождёт, пока вещь оставят на заднем сиденье машины или у двери, отвезёт по нужному адресу и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.

Для этой услуги нет наличного расчета, она заранее оплачивается картой, привязанной к приложению. Такой способ оплаты снижает вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо прикасаться к наличным деньгам.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет. Важно, чтобы предмет помещался в машину и был не тяжелее 20 килограммов. Например, с водителем можно передать чемодан, документы, пакет с вещами. А велосипед, стиральную машинку, торшер — уже нельзя.