Источник материала: Новости Волковыска

Для снижения вероятности ДТП с участием несовершеннолетних и максимального привлечения внимания общественности к проблематике детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекцией с 25 мая по 5 июня будет организовано специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Родителям надо чаще напоминать детям про опасность внезапного появления на проезжей части, правила безопасного ее пересечения, недопустимость использования при этом мобильных телефонов, наушников. И, конечно, подтверждать свои слова личным примером.

В этот период водители обязаны передвигаться с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями круглосуточно. За игнорирование этого требования предусмотрены штрафные санкции.

В целях привлечения внимания общественности к проблематике дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекцией будет проводится информационная работа. Наряду с этим, усилится контроль за перевозками детей как индивидуальным транспортом, так и школьными и экскурсионными автобусами.

Места работы мобильных датчиков фиксации скорости, как и нарядов ДПС, будут приближены к учреждениям образования и местам возможного скопления детей.

Только общими усилиями взрослых получится обеспечить безопасность детей на дорогах!