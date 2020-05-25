"Чтобы хвала Богу в ней не прекращалась!"

Источник материала: Ивьевский край

Церковь Святителя Николая Чудотворца является ровесницей одной из главных белорусских святынь - Жировичского Успенского монастыря, отмечая вместе с ним в этом году 500-летний юбилей

Гаштольды

в судьбе храма

Основание церкви связано с именем Альбрехта Мартиновича Гаштольда, канцлера ВКЛ и виленского воеводы. В XV - XVI веках Гаштольды наряду с Радзивиллами считались самым богатым и влиятельным родом в ВКЛ. Альбрехт, будучи одним из самых образованных людей своего времени, являлся автором первого Статута ВКЛ 1529 года, имел значительные по тем временам библиотеку и архив, артефакты из которых хранятся сегодня в Москве, Вильнюсе, Варшаве, Мюнхене.

Не менее важную роль в основании Николаевского храма в Юратишках сыграла жена Альбрехта София, дочь князя Василия Верейского, правнучка Святого Благоверного князя Дмитрия Донского и его жены, Святой Ефросиньи Московской. Мать Софии происходила из Палеологов - последней династии императоров Византии. Не случайно письма и грамоты София скрепляла печатью с изображением герба Византии - двуглавого орла.





Николаевская церковь в начале ХХ века





Настоящий вид

Дошли до истины

Юратишковский священник Иосиф Фалевич, который в 1820-е годы занялся историей прихода и потомками которого являются известный белорусский кардиолог Леонид Фалевич и скромный библиотекарь в Эйгердах Валентина Станчиц, изучая акты церковного и митрополичьего архивов, установил, что Гаштольд построил храм около 1520 года.

Почему именно в это время могущественному магнату пришла такая мысль? Известно, что 29 июля 1518 года, в день Рождества Николая Чудотворца, будучи полоцким воеводой, Альбрехт одержал победу над московскими войсками, а в 1519 году получил вторую по значимости должность в ВКЛ - трокского воеводы. Поэтому не случайно в 1519 году он возводит каменный костел Святого Николая в своей родовой резиденции Гераненах, а вслед за этим - Николаевскую церковь в Юратишках.

Почему католик Гаштольд

построил

православную церковь

В этом нет ничего удивительного. Религиозная толерантность в ВКЛ выгодно отличала это государство от европейских стран того времени и по наследству перешла к нам, белорусам. Предки Альбрехта по матери, князья Гольшанские и Друцкие были православными, среди них и родная тетка - Святая Иулиания Гольшанская. Не оставила православия и его жена София.

В традициях того времени формальные документы на основании церкви и ее обеспечения, так называемый фундуш, Альбрехт подписал лишь 6 июня 1532 года (к слову, Гераненский костел свой фундуш от Гаштольда получил 11 апреля 1529 года). Грамота эта сохранилась по сей день и находится в Государственном историческом архиве Украины во Львове. Деревянный храм по тем временам был достаточно большим, поскольку кроме основного престола в честь Святого Николая, имел и боковой во имя Святой Параскевы Пятницы. "Чтобы хвала Богу в ней не прекращалась", воевода подарил церкви более 90 га земли, 5 дворов в Юратишках, сенокосы на 100 возов сена, право собирать пошлины на ярмарки в дни Святого Николая (9 мая и 6 декабря по старому стилю) и Святой Параскевы (десятая пятница после Пасхи), в конце грамоты отметив, что нарушивший его волю будет им "позван на страшный суд Господень". Щедрые пожертвования церкви сделала и София Верейская. Ее грамота от 12 июня 1547 года сегодня хранится в Вильнюсском университете.

Последние

ктиторы церкви

Династия Гаштольдов угасла со смертью сына Гаштольда Станислава в 1542 году. С 1543 по 1717 год Юратишки находились во владении великих князей литовских, которые являлись и ктиторами церкви.

От их имени местечком и церковью управляли наместники. Среди них, к примеру, сбежавший в ВКЛ воевода царя Ивана Грозного князь Василий Телятевский, потомок Рюрика в 18-м колене. В 1717 году сейм Речи Посполитой передал местечко в частное владение великого писаря ВКЛ Михаила Коптя, к которому перешли и права ктитора церкви. От его внука Тадеуша Костялковского, посла на знаменитый Четырехлетний сейм, принявший Конституцию 3 мая 1791 года, умудрившегося накопить долгов на астрономическую сумму более двух миллионов злотых, Юратишки в счет долга перешли к роду Родкевичей, ставших последними ктиторами храма.

Хотя ктиторы, в первую очередь, обязаны были защищать права церкви, но на практике именно они их зачастую и нарушали.

Эти, иногда почти детективные истории сохранились в документах, которые до сих пор хранятся в Литовском государственном историческом архиве.





Уникальная

икона

Для многих поколений церковь - это, прежде всего, юратишковская икона Божьей Матери, которая прославилась своими чудесами еще в XVIII веке и уберегла храм в годы позднейших лихолетий.

Как гласят старые документы, "местными прихожанами и окрестными всеми жителями этот образ почитается чудотворным" и люди "привязаны к нему, как к родной матери". Украшенные серебряными коронами лики Богоматери и младенца Иисуса Христа до наших дней взирают на каждого приходящего с верой, надеждой и любовью в Николаевскую церковь.





Юратишковская икона

Божьей Матери

Священники, прославившие храм

История сохранила имя первого юратишковского священника Ефрема Мартиновича, служившего в церкви в XVI веке более 40 лет. В целом, храму везло на священников. Большинство из них служило в нем достаточно долго, оставляя после себя добрую память.

Упоминавшийся уже Иосиф Фалевич, духовник благочиния, священствовал 57 лет; его преемник Иаков Савицкий, награжденный орденом Святой Анны III степени, - 36 лет. Возвратившись с фронтов Первой мировой, 25 лет отдал служению в Юратишках отец Вячеслав Бурятинский, похороненный за алтарем церкви. Два настоятеля, служившие в церкви уже после Великой Отечественной войны, протоиереи Владимир Насекайло и Василий Тимохин удостоились права ношения одной из высших наград Русской Православной Церкви - митры.





Внутреннее пространство церкви, митрофорный

протоиерей Владимир Насекайло 1960 год





После праздника за алтарём церкви,

1930-е годы, отец Вячеслав Бурятинский

О чем гласит

местная легенда

Местная легенда гласит, что когда-то в Юратишках было 10 церквей.

Так ли это, могут сказать лишь археологические раскопки. Тем не менее, в приходе действительно был не один храм: наряду с Николаевской церковью в Юратишках на кладбище находилась церковь Иоанна Богослова, в Токаришках - Варваринская (затем - Андреевская) церковь, в Зыковичах - Борисо-Глебская (затем - Крестовоздвиженская) церковь, в Тенюковщине - церковь Иоанна Предтечи, в Крылишках - Преображенская церковь, в Довгердишках - Александро-Невская часовня, а затем Михайловская церковь.





Приписная церковь

Иоанна Предтечи в Тенюковщине

в начале ХХ века

Неумолимое время стерло не только следы этих храмов, но и память о них. Лишь приходская церковь, оберегаемая своим небесным покровителем, Николаем Чудотворцем, вот уже пять веков возвышается на том самом месте, где ее построил воевода Альбрехт Гаштольд, "чтобы хвала Богу в ней не прекращалась", а церковный архив, кропотливо создававшийся настоятелями храма и сегодня бережно хранимый протоиереем Сергием Козачком, сберегает для нас имена наших предков, бывших его прихожанами.

По материалам доктора исторических наук, профессора Сергея Стренковского подготовила И. БУТУРЛЯ.