Ведущие к спортивному Олимпу

Источник материала: Кобринский вестник





15 мая, в преддверии Дня работников физической культуры и спорта, три руководителя спортивных учреждений Кобринщины получили заслуженные награды.

Грамотой управления спорта и туризма Брестского облисполкома за высокий профессионализм в работе, личный вклад в развитие отрасли был награждён директор комплексной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Кобринского района Василий Знахарчук.

Благодарностью – директор ДЮСШ по гребным видам спорта Николай Лазарчук.

Поздравительный адрес от Кобринского райисполкома был вручен директору ДЮСШ первичной профсоюзной организации ОАО «Радонежское» Александру Кунацу.

– Для меня мотиватором заниматься спортом стал учитель физкультуры в родной Дивинской средней школе Леонид Чмель. После окончания школы я поступил в Брестский педагогический институт на факультет физического воспитания, – поделился Василий Знахарчук.

В богатой биографии Василия Михайловича многолетний опыт работы учителем физической культуры в СШ №1 г. Кобрина, методистом управления образования Кобринского райисполкома, начальником отдела спорта и туризма Кобринского райисполкома, директором СШ №7 г. Кобрина, директором оздоровительного центра «Аквапарк» КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ».

В КСДЮШОР Кобринского района Василий Знахарчук сначала работал заместителем директора, в должности директора работает почти 5 лет.

В спортивной школе сейчас культивируется шесть видов спорта – это лёгкая атлетика, бокс, дзюдо, волейбол, плавание и шахматы. Занимается 1057 детей.

– В настоящее время 17 наших воспитанников являются членами национальных сборных по разным видам спорта. Среди них есть чемпионы Беларуси и Европы, призёры различных престижных соревнований, – отметил Василий Знахарчук.

Николай Лазарчук загорелся спортом с детства – занимался футболом. Это и повлияло на выбор его профессии. Окончив СШ №4 г. Кобрина, поступил в Брестский педагогический университет на специальность «тренер по футболу». После окончания вуза был распределён в КСДЮШОР Кобринского района тренером по футболу, после там же работал методистом. В 2010 году был назначен директором стадиона «Юность», а после реорганизации возглавил ДЮСШ по гребным видам спорта. Сейчас в отделении гребли занимается около 90 детей, с которыми работают 4 тренера. В отделении футбола занимается около 200 ребят от 6 до 16 лет.

– В настоящее время мы активно занимаемся восстановлением футбольного поля в том числе и для того, чтобы на нашей базе смогла заниматься футбольная команда из высшей лиги «Рух». Мы надеемся, что это даст толчок для развития и возрождения любительского футбола в нашем городе, – заметил Николай Александрович.

Александр Кунац после окончания Минского института физической культуры и спорта попал в КСДЮШОР Кобринского района методистом, затем был назначен директором Городецкой спортивной школы. После реорганизации школы в 2005 году его перевели в Верхолесье. В ДЮСШ культивируют два вида спорта: конный спорт, которым занимаются 25 детей, и мини-футбол, секцию которого посещают около 200 воспитанников.

– Мы активно продвигаем женский футбол. У нас есть женская команда, на которую возлагаются большие надежды. А из числа наших мальчишек есть ребята, которые входят в состав команды, выступающей за область. Что касается конного спорта, то наши дети часто становятся призёрами различных соревнований, – замечает Александр Георгиевич.

Награды руководителям вручил заместитель председателя Кобринского райисполкома Валентин Трубчик.

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА ФОТО: Василий Знахарчук, Александр Кунац и Николай Лазарчук на стадионе «Юность» делятся воспоминаниями и изучают заслуженные награды.