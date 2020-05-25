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Суп с фрикадельками, как в детстве: 6 секретов приготовления

25.05.2020 16:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суп с фрикадельками, как в детстве: 6 секретов приготовления

Суп с фрикадельками – самый простой домашний суп. Приготовить его может даже подросток. Он подходит и для детского питания, наверное, поэтому с ранних лет для многих знакомы и любимы мясные колобки в супе. Делимся секретами приготовления аппетитного супчика.

1. Готовый фарш для фрикаделек можно купить в магазине или сделать его дома. Рецепт фарша можно взять, как для котлет (только исключите хлеб из ингредиентов) или ПП-рецепт (без добавления йогурта), который подойдет как для диетического питания, так и для детей.

2. Если часть готовых фрикаделек заморозить, то в следующий раз на приготовление супа уйдет около 20-25 минут.

3. Лук и морковь, натертые на крупной терке, положите первыми в кастрюлю с кипящей водой, примерно через 10 минут добавьте сформированные фрикадельки и порезанный кубиками картофель. После этого варите суп на среднем огне около 15-20 минут.

4. Лук и морковь можно обжарить на растительном масле в сковороде, тогда закладывать в кастрюлю с супом их нужно в конце варки.

5. В суп по вкусу можно добавить рис или тонкую вермишель. Закладывайте их в одно время с картофелем.

6. Не жалейте зелени и специй (если готовите для взрослых): они придадут пряный аромат и аппетитный вид блюду. 

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Суп с фрикадельками – самый простой домашний суп. Приготовить его может даже подросток. Он подходит и для детского питания, наверное, поэтому с ранних лет для...
 
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