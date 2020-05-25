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В атмосфере тепла, заботы и любви воспитываются пятеро детей Ольги и Сергея Райцевых

25.05.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В атмосфере тепла, заботы и любви воспитываются пятеро детей Ольги и Сергея Райцевых. Недавно Ольга Ивановна была награждена орденом Матери. Высокую государственную награду ей вручил председатель райисполкома Дмитрий Мартинович.

В атмосфере тепла, заботы и любви воспитываются пятеро детей Ольги и Сергея Райцевых

Без ласки материнских рук

У самой Ольги Райцевой было трудное детство, ласки и заботы материнских рук она сама лишилась рано. В их семье, которая проживала в деревне Латколония, тоже было пятеро детей, и Ольга была самым младшим ребенком. Горе настигло семью неожиданно, мама умерла, когда девочке было всего 8 лет. Вскоре отец ушел в другую семью. Оля осталась сиротой и сейчас, спустя много лет, вспоминает, как тайком тихонько плакала, скучала по матери, так хотелось ее обнять и поцеловать…

Обязанности по воспитанию Оли и ее брата Славы взяла на себя бабушка Анна Яковлевна. Она, как могла, старалась заменить детям мать и отца. Бабушкино большое хозяйство — овцы, козы, свиньи, куры, — было хорошим подспорьем к ее скромной пенсии. Но и детям приходилось выполнять любую работу. Оля мужественно сносила все тягости, которые обрушились на ее долю. Будучи подростком, уже могла запрячь коня и пробороновать поле, сушила сено и пасла коров. Девочка успевала не только на своем огороде все сделать, но и помочь соседям. А однажды попробовала за плугом походить, но бабушка отговорила, мол, это совсем не женская работа.

Ольга вспоминает, как долгими зимними вечерами вместе с бабушкой вручную чесали шерсть, искусно пряли, сматывали на веретено нити, а также вязали, вышивали. Даже сейчас у Ольги в доме имеется прялка, правда, не деревянная, как была у бабушки, а более современная, электрическая. И иногда Ольга берется за любимое занятие.

На свой хлеб

Окончив 8 классов, Ольга поступила в Могилевское училище, но проучилась там лишь полгода. Денег не хватало даже на еду, что там говорить о различных девичьих побрякушках и красивой одежде. Пошла работать в комбинат надомного труда швеей, куда ее позвала старшая сестра Лариса, там же работала и вторая сестра Светлана. Так трудились бок о бок три сестрицы — швейных дел мастерицы. Сев впервые за швейную машину, девушка поняла, что это занятие ей по душе, научиться сможет, главное — упорство. Сначала погоняла строчку на лоскутке ткани, а буквально через час дали серьезную работу — пришивать воротники и манжеты в женские халаты. Позже научилась выполнять другие, сложные операции. Спустя месяц сама могла полностью пошить домашний халат. На предприятии в основном шились большие партии спецодежды, работы выполнялись всей бригадой по конвейеру.

Однажды бабушка Аня сломала ногу, пожилой женщине требовался уход и забота. Ольга, не задумываясь, оставила работу и поехала в деревню, чтобы ухаживать за ней. Когда бабушка выздоровела, устроилась на Грудиновский спиртзавод. По рецептуре закладывала в большие чаны закваску. Аппаратчик процессображения — вот такая была у нее должность. Работа была в 3 смены, иногда приходилось глубокой ночью добираться домой пешком, преодолевая расстояние в 5 километров, причем идти нужно было в Латколонию через лес. Если смена заканчивалась в 12 ночи, то домой попадала только в третьем часу. Бывало, постучит ночью в окошко, а бабушка крестится: «Слава Богу, пришла»…

Семь «Я»

Свою судьбу Оля встретила в Грудиновке. Молодой кочегар Сергей сразу приглянулся сельской девушке. С тех пор, вот уже 23 года они вместе — рука об руку. Когда родился их первенец — дочь Анна, молодые родители были, как говорят сами, на седьмом небе от счастья. Муж с женой всегда мечтали иметь нескольких дочерей и сыновей. Сергей тоже был из многодетной семьи, его родители, чем могли, помогали на первых порах.

В агрогородке Грудиновка семье Райцевых выделили дом. Вскоре родилась Наталья, а затем Роман, следом — красавица Вероника и самый младший сынишка Вова. Так их стало семь «Я». В семейном альбоме хранится фотография, где они вместе с маленькими детьми приехали на мотоцикле с самодельным прицепом копать картошку, веселые и счастливые.

В атмосфере тепла, заботы и любви воспитываются пятеро детей Ольги и Сергея Райцевых

Мать и отец всю жизнь окружали своих детей лаской и заботой, старались все лучшее отдать детям. На собственном примере прививали им такие качества, как честность, порядочность, уважение и трудолюбие. И уже сейчас можно сказать, что им вполне удается воспитывать их достойными людьми. Все дети доброжелательные, вежливые, трудолюбивые. Старшая дочь Анна — уже воспитатель в яслях-саду с английским уклоном в городе Гомеле. Наталья заканчивает колледж имени К.П. Орловского. Семнадцатилетний Роман — учащийся Рогачевского колледжа, увлекается футболом, рисованием и греблей. Вероника, ученица 8 класса СШ №2 г. Быхова, посещает различные кружки, участвует в конкурсах. А наград в свои пятнадцать лет имеет целую стопку: дипломы, грамоты и благодарности за успешное окончание учебного года, за активное участие и творческую инициативу в различных конкурсах. Есть и не совсем обычная награда — Диплом за примерное поведение, скромность, доброту, трудолюбие и умение дружить. У младшего сына Володи еще все впереди. Из его достижений — медаль за второе место в соревнованиях по вольной борьбе. Пожалуй, самая большая гордость родителей — это многочисленные благодарственные письма за хорошее воспитание детей.

Сейчас Ольга трудится швеей в ООО «Оверал Плюс» и является, по сути, единственной кормилицей в семье, так как муж серьезно болен, у него вторая группа инвалидности. Многодетную семью всемерно поддерживает государство, в том числе предоставив возможность построить с привлечением льготного кредита благоустроенную квартиру в микрорайоне Быхов-1. Также семья Райцевых пользуется положенными в соответствии с законодательством льготами.

Но все равно супруг не сидит без дела, и дома его застать не удалось. Днями работает на даче в деревне Седич, где у них есть свой сад и огород. Выращивают картошку, огурцы, помидоры, перец, лук, чеснок и другие овощи. В саду сейчас необычайно красиво — цветут различные плодовые деревья. А в прошлом году сняли первый урожай своих сочных, крупных персиков. Так в полной гармонии, взаимном доверии и искренности живет их крепкая и дружная семья.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
Теги: Гомель
 
 
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В атмосфере тепла, заботы и любви воспитываются пятеро детей Ольги и Сергея Райцевых. Недавно Ольга Ивановна была награждена орденом Матери.
 
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