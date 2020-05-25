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Президент о коронавирусе: если и дальше так пойдёт, будем считать, что мы справились с этим заболеванием в Минской области

25.05.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Восстановление белорусской экономики, ход электоральной кампании и эпидемиологическая ситуация – эти темы сегодня, 25 мая, стали ключевыми на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановка в мире – закрытые границы и остановленные предприятия – сказались в том числе и на экономическом развитии Беларуси.

Президент о коронавирусе: если и дальше так пойдёт, будем считать, что мы справились с этим заболеванием в Минской области

Несмотря на некоторое падение, ряд отраслей продемонстрировали заметный рост. Это, к примеру, сельское хозяйство, IT-сектор, строительство. Таким образом, с открытием мировых рынков можно будет рассчитывать на скорое восстановление экономики.

Президент Беларуси: если открытие стран будет более интенсивным, мы сможем восстановить быстро свою экономику

Президент о коронавирусе: если и дальше так пойдёт, будем считать, что мы справились с этим заболеванием в Минской области

Александр Лукашенко отметил постепенное улучшение эпидситуации в стране, но призвал не расслабляться. Президент уже не раз говорил, что все данные и цифры по заболеваемости держит на личном контроле, утром и вечером, интересуется соответствующими вопросами и проблемами.

Президент о коронавирусе: если и дальше так пойдёт, будем считать, что мы справились с этим заболеванием в Минской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если (я часто говорю это в последний месяц) и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с помощью божьей с этим заболеванием в Минской области. Я очень рад, что в последнюю неделю мы наблюдаем заболеваемость на одинаковом уровне и даже чуть ниже. И если Витебск и Минск, Минская область справятся с этим…

Президент о коронавирусе: если и дальше так пойдёт, будем считать, что мы справились с этим заболеванием в Минской области

Молодцы могилевчане. Я, правда, боюсь, что они начнут подрастать – у них совсем низкий уровень. Ну, если так, то у нас останутся только две более-менее области – Брестская и Гомельская, – которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и ученые, специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то. Ну потерпим неделю, тем более что я интересуюсь каждый день, утром и вечером, этими проблемами. Коек там предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны иметь в уме, как они называют, вторую волну. Это никто не доказал, что она будет – вторая волна, но мы должны к этому готовиться. Как бы ни складывалась ситуация, мы должны к этому готовиться.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Виктор Шейман, Михаил Орда

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Восстановление белорусской экономики, ход электоральной кампании и эпидемиологическая ситуация – эти темы сегодня, 25 мая, стали ключевыми на...
 
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