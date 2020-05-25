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Встреча ослика и хозяина после двухмесячного карантина растрогала соцсети

25.05.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встреча ослика и хозяина после двухмесячного карантина растрогала соцсети

Трогательный момент встречи хозяина со своим домашним осликом после двухмесячной разлуки из-за карантина растопил сердца пользователей соцсетей.

Оба не смогли сдержать эмоций, когда увидели друг друга спустя пару месяцев, проведенных в разлуке.

Житель Испании Исмаэль Фернандес признался, что не мог больше ждать и решил съездить на свою семейную ферму в Малаге, чтобы посмотреть, как там живут его питомцы (напомним, местное правительство сняло ограничения, введенные из-за COVID-19).

Когда мужчина прибыл на ферму, то снял на видео момент встречи с осликом. Исмаэль, увидев питомца, расплакался, а Балдомеро выразил всю свою тоску в пронзительном громком крике.

Фернандес также признался, что рассмотрел слезы и в глазах ослика, когда тот увидел его.

«Мне не стыдно, что я плачу, потому что я его очень люблю. Бальдомеро тоже плакал, когда увидел, что я разрыдался. Это был самый трогательный момент, который я когда-либо испытывал», – признался Исмаэль.

Фото: pixabay

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Трогательный момент встречи хозяина со своим домашним осликом после двухмесячной разлуки из-за карантина растопил сердца пользователей соцсетей. Оба не смогли...
 
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