Говорят, город ночью плохо освещается. Мы проверили это

Источник материала: Виртуальный Брест

К вопросам освещения улиц ночью брестчане всегда относятся настороженно. Помнят, как в лихие времена в городе отключали свет на улицах вообще , полностью. Сделано это было, конечно, с целью сэкономить средства, которые затем вкладывали в модернизацию этого самого освещения, и теперь много улиц у нас - светодиодные.





Параллельно выявилась проблема - не было никакого "дежурного" освещения, чтобы задействовать, например, в вечернем формате с полной нагрузкой, а ночью - половину. Этот вопрос удалось решить, и теперь такой режим работы используют. Как видите, светятся фонари на Московской "через один". При этом на автомобиле ехать вполне комфортно, помогают фары, да и нельзя сказать, что ничего не видно, всё же освещения хватает, тем более, что и транспорта не так уж и много по ночам.

Но это на Московской и проспекте Машерова (и некоторых других улицах). А вот часть нового путепровода Западного обхода просто отключена полностью, с двух сторон. Въезжаешь как в тоннель, с непривычки не очень приятно.





Отключен довольно большой участок. Хотя там везде светодиоды. А перед ним на Зубачёва освещается одна сторона дважды - пешеходам и водителям, в вторая сторона не освещается.





Площадь Ленина освещена разумно - светится всего несколько фонарей. Думаем, что конкретная иллюминация явно не пришлась бы по вкусу тем, кто проживает тут, поэтому нашли компромисс. Хотя, вот к переходу на Ленина подъезжать страшновато - он не освещается, как другие, и кажется, что вот сейчас кто-то бросится под колёса, не заметив одинокий автомобиль на пустынной улице. А что, переходы они такие, всего можно ожидать... Надо срочно обеспокоиться данной темой и организовать подсветку конкретно перехода - спасём чью-то невнимательную, но ценную жизнь.





Сюрприз ждал нас на Набережной. Именно про неё, к слову, нам и говорили - мол, совсем того, оставить без освещения? Оказалось, есть такое. Участок у нового фонтана освещается нормально (Городской сад тоже в порядке). Старая Набережная у пристани - всё отлично. А вот между ними тьма... Да, никто тут не гуляет в час ночи, это так и есть. Однако как-то зябко, мало ли что там, во мраке, может происходить.





В целом, можно отметить, что город освещается разумно - без перегибов и излишеств.