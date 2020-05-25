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Корпорации завалили эту девушку деньгами. В 22 года она зарабатывает больше всех в женском спорте
Источник материала: Tut.by
На неделе журнал Forbes намерен опубликовать новый список самых высокооплачиваемых спортсменов, однако уже анонсировал одну из сенсаций. Японская теннисистка Наоми Осака за последние 12 месяцев заработала больше, чем кто-либо среди женщин в спорте — 37,4 млн долларов. Это, например, больше суммы призовых белоруски Виктории Азаренко за всю карьеру! SPORT.TUT.BY рассказывает о том, как Наоми стала такой богатой и как она тратит свои деньги.
Полукровка, ставшая новым лицом Японии
Признание 22-летней Наоми Осаки в качестве звезды мирового уровня протекало не так-то просто. В Японии в ней видели полукровку, таких людей здесь называют «хафу». Дело в том, что отец Наоми Леонард Франсуа — чернокожий мужчина родом из Гаити. Он женился на японке Тамаки Осаке во время учебы в Саппаро. В семье Тамаки не были рады ее выбору, посчитав, что замужеством за чужеземцем она опозорила честь фамилии.
Кроме того, детство Наоми прошло в Нью-Йорке, где она жила с трех лет. Теннисное образование девушка получила во Флориде. Соответственно, японский язык знает не в совершенстве. Вот почему на исторической родине к Наоми было много претензий.
На «вопрос крови» Наоми ответила спортивными результатами, которых добилась, представляя Японию. В начале 2018 года она впервые сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Мельбурне. В марте того же года в первый раз победила на турнире престижной категории «Премьер 5» в Индиан-Уэллсе, а в финале открытого чемпионата США
Сезон 2019 года Осака
Уже в новом качестве Наоми стремилась наладить отношения с японцами, пусть даже через неуверенные попытки говорить по-японски. В Японии оценили. Все-таки Наоми — первая из японцев, кто выиграл турнир «Большого шлема» и стал первой ракеткой мира.
Из полукровки Наоми превратилась в символ новой Японии — интернациональной и открытой к контактам с остальным миром. Теперь с большими победами Наоми поздравляет даже премьер-министр Японии Синдзо Абэ: в твиттере он называет теннисистку «новой королевой».
Осака побила рекорд Шараповой по заработкам за год
С победами к Наоми пришли и спонсоры. Среди них японский производитель косметики Shiseido, японский автопроизводитель Nissan (одна из модификаций спорткара Nissan GT-R носит имя Наоми Осаки) и японская авиакомпания All Nippon Airways. Наоми стала лицом рекламной кампании по продвижению Олимпийских игр 2020 года в Токио. Еще она давно сотрудничает с японским производителем теннисных ракеток Yonex.
Nike переманил Наоми у Adidas. Теннисистка также согласилась быть амбассадором Mastercard, Citizen, Procter & Gamble и дала добро использовать свое изображение при создании и продажах кукол Барби.
Призовые деньги (от 3,28 до 6,38 млн долларов в зависимости расчетного периода) вкупе со спонсорскими контрактами — вот как у Forbes получилась цифра в 37,4 млн долларов, заработанных Наоми Осакой за последние 12 месяцев. Это на 1,4 млн больше, чем заработок Серены Уильямс за тот же отрезок времени, и больше, чем призовые Виктории Азаренко за всю карьеру — по данным на июль 2019-го, эта сумма составляла 30,4 млн долларов.
Таким образом, Наоми Осака — новая самая высокооплачиваемая спортсменка в истории. Предыдущий рекорд был установлен Марией Шараповой в 2015 году с заработком 29,7 млн долларов за год.
Осака не афиширует траты и все же купила дом в Беверли-Хиллз. Ее соседи — звезды Голливуда
О том, как тратит деньги Наоми Осака, информации немного. На пресс-конференции сразу после победы на US Open-2018 Осака заверила, что, играя в теннис, думает не о деньгах и что больше всего ее радуют встречи с родными.
Позже популярная телеведущая Эллен Дедженерес предприняла еще одну попытку разговорить Наоми и узнать о ее материальных нуждах.
— Благодаря победе на US Open ты заработала 3,8 млн долларов. Как распорядишься деньгами? —
— Нет.
— Ну так купи машину. Ты вообще собираешься купить что-нибудь?
— Что-нибудь для своих родителей.
— Ой, какой хороший ответ! — изумилась Эллен. — Что же ты им купишь? Дом?
— Телевизор, чтобы они смотрели твое шоу.
— Ты хочешь сказать, что они не смотрят мое шоу?
— Я имею в виду по-настоящему большой телевизор.
— Знаешь, это я им подарю телевизор. У меня как раз завалялся один такой с диагональю 65 дюймов. Тебе вообще не надо тратиться.
— Спасибо.
Получается, телевизор Наоми достался от Эллен. Наверняка несколько машин в гараже теннисистки — часть сделки с Nissan. Часы Citizen она носит даже во время матчей.
В Instagram Осака ведет себя скромно и не афиширует крупные траты. Похоже, что она пользуется услугами частных перелетов — и это все, в чем по материалам соцсетей можно заподозрить «транжирство».
На что точно Наоми пришлось потратиться, так это на дом в Беверли-Хиллз за 6,9 млн долларов. Он расположен по адресу, получившему известность благодаря сериалу «Беверли-Хиллз, 90 210». Дом Осака купила у певца Ника Джонаса. Песни Ника собирают на YouTube сотни миллионов просмотров, а одна из самых известных —
По соседству с Наоми проживают Дженнифер Лоуренс, Джон Легенд и Крисси Тейген, Тейлор Свифт, Кайли Дженнер. Сам дом немаленький: площадь — 383,5 квадратных метров, пять спален, четыре ванные комнаты, бассейн.
Соболенко могла задвинуть Осаку еще в 2018-м
Восхождение Наоми Осаки на теннисный Олимп в 2018 году могла прервать другая молодая теннисистка — белоруска Арина Соболенко. Девушки
Арина к тому моменту выдала блестящий отрезок. Под руководством тренера Дмитрия Турсунова она одержала шесть побед над игроками из топ-10, пробилась в первый финал на турнирах WTA категории «Премьер» и выиграла первый титул на этом уровне в Нью-Хейвене. Казалось, что набравшую ход и окрепшую ментально Соболенко никто не мог остановить.
Соболенко разгромила Осаку во втором сете очного противостояния — 6:2, переломив течение встречи, однако развить успех не смогла: 4:6 в третьей решающей партии.
Ни до матча с Соболенко, ни после на US Open-2018 у Осаки не было трехсетовых поединков, то есть никому, кроме Арины, не удавалось ставить ее в неудобное положение — даже Серене Уильямс.
Поражение от Осаки задело Соболенко. Больше других Арина хотела бы переиграть тот самый матч с Наоми, приблизивший японку к мировой славе.
— Я бы не торопилась в игре на подаче, — сказала Арина, представляя переигровку,
— То, как собрано Арина провела матч с Петрой Квитовой (7:5, 6:1) на US Open-2018, возможно, вселило в нее излишнюю уверенность в том, что она сможет «взять штурмом» Осаку и следующие раунды тоже, —
Осаке помогают люди из команды Азаренко
Свой первый «Шлем» Осака выиграла под руководством Саши Бажина,
С таким подходом к работе и благодаря отсутствию в Восточной Азии конкурентов из тенниса в борьбе за спонсорские деньги, вне сомнений, Осака еще много заработает.
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