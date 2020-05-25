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Корпорации завалили эту девушку деньгами. В 22 года она зарабатывает больше всех в женском спорте

25.05.2020 17:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе журнал Forbes намерен опубликовать новый список самых высокооплачиваемых спортсменов, однако уже анонсировал одну из сенсаций. Японская теннисистка Наоми Осака за последние 12 месяцев заработала больше, чем кто-либо среди женщин в спорте — 37,4 млн долларов. Это, например, больше суммы призовых белоруски Виктории Азаренко за всю карьеру! SPORT.TUT.BY рассказывает о том, как Наоми стала такой богатой и как она тратит свои деньги.


По данным Forbes, Наоми Осака — новая самая высокооплачиваемая спортсменка мира. Фото: Reuters

Полукровка, ставшая новым лицом Японии

Признание 22-летней Наоми Осаки в качестве звезды мирового уровня протекало не так-то просто. В Японии в ней видели полукровку, таких людей здесь называют «хафу». Дело в том, что отец Наоми Леонард Франсуа — чернокожий мужчина родом из Гаити. Он женился на японке Тамаки Осаке во время учебы в Саппаро. В семье Тамаки не были рады ее выбору, посчитав, что замужеством за чужеземцем она опозорила честь фамилии.

Кроме того, детство Наоми прошло в Нью-Йорке, где она жила с трех лет. Теннисное образование девушка получила во Флориде. Соответственно, японский язык знает не в совершенстве. Вот почему на исторической родине к Наоми было много претензий.


Наоми Осака со своим вторым «Шлемом» — трофеем Australian Open. Фото: instagram.com/naomiosaka

На «вопрос крови» Наоми ответила спортивными результатами, которых добилась, представляя Японию. В начале 2018 года она впервые сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Мельбурне. В марте того же года в первый раз победила на турнире престижной категории «Премьер 5» в Индиан-Уэллсе, а в финале открытого чемпионата США одолела любимую теннисистку Серену Уильямс в двух сетах — 6:2, 6:4.

Сезон 2019 года Осака начала с завоевания титула на Australian Open, что позволило ей взойти на вершину мирового рейтинга. Всего в качестве первой ракетки мира Наоми провела 21 неделю, став в этот период одним из лидеров нового поколения спортсменов. Изображение Наоми хотели видеть у себя на обложках в журналах ESPN, GQ, Time и Allure — все добились своего.


Наоми Осака уже появлялась на обложках журналов ESPN, GQ, Time и Allure. Фото: instagram.com/naomiosaka

Уже в новом качестве Наоми стремилась наладить отношения с японцами, пусть даже через неуверенные попытки говорить по-японски. В Японии оценили. Все-таки Наоми — первая из японцев, кто выиграл турнир «Большого шлема» и стал первой ракеткой мира.

Из полукровки Наоми превратилась в символ новой Японии — интернациональной и открытой к контактам с остальным миром. Теперь с большими победами Наоми поздравляет даже премьер-министр Японии Синдзо Абэ: в твиттере он называет теннисистку «новой королевой».

Осака побила рекорд Шараповой по заработкам за год

С победами к Наоми пришли и спонсоры. Среди них японский производитель косметики Shiseido, японский автопроизводитель Nissan (одна из модификаций спорткара Nissan GT-R носит имя Наоми Осаки) и японская авиакомпания All Nippon Airways. Наоми стала лицом рекламной кампании по продвижению Олимпийских игр 2020 года в Токио. Еще она давно сотрудничает с японским производителем теннисных ракеток Yonex.


В Instagram Наоми Осака рекламирует Nissan GT-R Nismo. Фото: instagram.com/naomiosaka

Nike переманил Наоми у Adidas. Теннисистка также согласилась быть амбассадором Mastercard, Citizen, Procter & Gamble и дала добро использовать свое изображение при создании и продажах кукол Барби.

Призовые деньги (от 3,28 до 6,38 млн долларов в зависимости расчетного периода) вкупе со спонсорскими контрактами — вот как у Forbes получилась цифра в 37,4 млн долларов, заработанных Наоми Осакой за последние 12 месяцев. Это на 1,4 млн больше, чем заработок Серены Уильямс за тот же отрезок времени, и больше, чем призовые Виктории Азаренко за всю карьеру — по данным на июль 2019-го, эта сумма составляла 30,4 млн долларов.


На протяжении десятилетия первенство по заработкам в женском спорте удерживали представители тенниса: Мария Шарапова (2011−2015), Серена Уильямс (2016−2019) и Наоми Осака (2020). Скриншот с сайта forbes.com

Таким образом, Наоми Осака — новая самая высокооплачиваемая спортсменка в истории. Предыдущий рекорд был установлен Марией Шараповой в 2015 году с заработком 29,7 млн долларов за год.

Осака не афиширует траты и все же купила дом в Беверли-Хиллз. Ее соседи — звезды Голливуда

О том, как тратит деньги Наоми Осака, информации немного. На пресс-конференции сразу после победы на US Open-2018 Осака заверила, что, играя в теннис, думает не о деньгах и что больше всего ее радуют встречи с родными.

Позже популярная телеведущая Эллен Дедженерес предприняла еще одну попытку разговорить Наоми и узнать о ее материальных нуждах.

— Благодаря победе на US Open ты заработала 3,8 млн долларов. Как распорядишься деньгами? — спросила Эллен. — У тебя есть машина?

— Нет.

— Ну так купи машину. Ты вообще собираешься купить что-нибудь?

— Что-нибудь для своих родителей.


Скриншот видео с YouTube-канала TheEllenShow

— Ой, какой хороший ответ! — изумилась Эллен. — Что же ты им купишь? Дом?

— Телевизор, чтобы они смотрели твое шоу.

— Ты хочешь сказать, что они не смотрят мое шоу?

— Я имею в виду по-настоящему большой телевизор.

— Знаешь, это я им подарю телевизор. У меня как раз завалялся один такой с диагональю 65 дюймов. Тебе вообще не надо тратиться.

— Спасибо.

Получается, телевизор Наоми достался от Эллен. Наверняка несколько машин в гараже теннисистки — часть сделки с Nissan. Часы Citizen она носит даже во время матчей.

В Instagram Осака ведет себя скромно и не афиширует крупные траты. Похоже, что она пользуется услугами частных перелетов — и это все, в чем по материалам соцсетей можно заподозрить «транжирство».


Дом Наоми Осаки по адресу Беверли-Хиллз, 90 210. Фото с сайта variety.com

На что точно Наоми пришлось потратиться, так это на дом в Беверли-Хиллз за 6,9 млн долларов. Он расположен по адресу, получившему известность благодаря сериалу «Беверли-Хиллз, 90 210». Дом Осака купила у певца Ника Джонаса. Песни Ника собирают на YouTube сотни миллионов просмотров, а одна из самых известных — Close.

По соседству с Наоми проживают Дженнифер Лоуренс, Джон Легенд и Крисси Тейген, Тейлор Свифт, Кайли Дженнер. Сам дом немаленький: площадь — 383,5 квадратных метров, пять спален, четыре ванные комнаты, бассейн.

Соболенко могла задвинуть Осаку еще в 2018-м

Восхождение Наоми Осаки на теннисный Олимп в 2018 году могла прервать другая молодая теннисистка — белоруска Арина Соболенко. Девушки соперничали на стадии четвертого круга US Open, и их матч считался «скрытым финалом».

Арина к тому моменту выдала блестящий отрезок. Под руководством тренера Дмитрия Турсунова она одержала шесть побед над игроками из топ-10, пробилась в первый финал на турнирах WTA категории «Премьер» и выиграла первый титул на этом уровне в Нью-Хейвене. Казалось, что набравшую ход и окрепшую ментально Соболенко никто не мог остановить.


Арина Соболенко переживала из-за поражения Наоми Осаке на US Open, так как ее физическая форма позволяла рассчитывать на завоевание титула. Фото: Reuters

Соболенко разгромила Осаку во втором сете очного противостояния — 6:2, переломив течение встречи, однако развить успех не смогла: 4:6 в третьей решающей партии.

Ни до матча с Соболенко, ни после на US Open-2018 у Осаки не было трехсетовых поединков, то есть никому, кроме Арины, не удавалось ставить ее в неудобное положение — даже Серене Уильямс.

Поражение от Осаки задело Соболенко. Больше других Арина хотела бы переиграть тот самый матч с Наоми, приблизивший японку к мировой славе.

— Я бы не торопилась в игре на подаче, — сказала Арина, представляя переигровку, в подкасте The Racquet Magazine. — Заставляла бы Наоми выигрывать очки, а сама не пыталась бы взять очко слишком быстро.


Наоми Осака на Australian Open-2020. Фото: Reuters

— То, как собрано Арина провела матч с Петрой Квитовой (7:5, 6:1) на US Open-2018, возможно, вселило в нее излишнюю уверенность в том, что она сможет «взять штурмом» Осаку и следующие раунды тоже, — предположил Турсунов в интервью SPORT.TUT.BY. — Понятно, что Арине безумно хочется выигрывать. Она живет и дышит теннисом. Но иногда опасно «бежать впереди паровоза». Эмоции помешали… С другой стороны, если бы она ходила по корту, как амеба, то уже не была бы собой. Тогда, возможно, мы бы вообще не говорили о том, может ли Арина выиграть «Шлем» или нет.

Осаке помогают люди из команды Азаренко

Свой первый «Шлем» Осака выиграла под руководством Саши Бажина, бывшего спарринг-партнера Виктории Азаренко. Сейчас Наоми тренирует Вим Фиссетт, бывший наставник Азаренко. Как и Вика, Наоми полагается на профессионалов в развитии своей карьеры.

С таким подходом к работе и благодаря отсутствию в Восточной Азии конкурентов из тенниса в борьбе за спонсорские деньги, вне сомнений, Осака еще много заработает.

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SPORT.TUT.BY рассказывает о том, как Наоми стала такой богатой и как она тратит деньги.
 
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