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«Летящие пули». Индия вооружилась самыми маленькими истребителями четвертого поколения

25.05.2020 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18-я эскадрилья ВВС Индии «Летающие пули», оснащенная самолетами HAL Tejas, будет введена в эксплуатацию 27 мая на базе в Сулуре около города Коимбатур. Об этом сообщает defenseworld.net.


Фото: wikipedia.org

В церемонии примет участие сам командующий индийской авиацией маршал Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия.

18-я эскадрилья существует уже более чем полвека, она была сформирована 15 апреля 1965 года, однако сейчас перевооружается на новые самолеты — в ВВС Индии она станет всего лишь вторым соединением, получившим их.

HAL Tejas — истребитель четвертого поколения индийской разработки и производства. Он выполнен по схеме «бесхвостка», совершил первый полет в 2001 году и находится в производстве с 2013 года. Считается, что это самый маленький и легкий самолет четвертого поколения в мире.

Несмотря на скромные размеры, HAL Tejas обладает многими чертами вполне современного самолета — цифровой авионикой, мощным радаром, электродистанционной системой управления. В конструкции самолета широко используются композиты, он обладает некоторой радиолокационной малозаметностью.

 
 
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