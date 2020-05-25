«Летящие пули». Индия вооружилась самыми маленькими истребителями четвертого поколения

Источник материала: Tut.by

18-я эскадрилья ВВС Индии «Летающие пули», оснащенная самолетами HAL Tejas, будет введена в эксплуатацию 27 мая на базе в Сулуре около города Коимбатур. Об этом сообщает defenseworld.net.



Фото: wikipedia.org

В церемонии примет участие сам командующий индийской авиацией маршал Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия.

18-я эскадрилья существует уже более чем полвека, она была сформирована 15 апреля 1965 года, однако сейчас перевооружается на новые самолеты — в ВВС Индии она станет всего лишь вторым соединением, получившим их.

HAL Tejas — истребитель четвертого поколения индийской разработки и производства. Он выполнен по схеме «бесхвостка», совершил первый полет в 2001 году и находится в производстве с 2013 года. Считается, что это самый маленький и легкий самолет четвертого поколения в мире.

Несмотря на скромные размеры, HAL Tejas обладает многими чертами вполне современного самолета — цифровой авионикой, мощным радаром, электродистанционной системой управления. В конструкции самолета широко используются композиты, он обладает некоторой радиолокационной малозаметностью.