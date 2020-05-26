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Анатолий Исаченко проведет прямую линию и ответит на вопросы граждан
Источник материала: ОНТ
С проблемами белорусы могут обратиться к представителям Совета Республики.
Все обращения, поступившие на прямую линию, берут на контроль! Сегодня на вопросы граждан ответит заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. А в четверг, 28 мая, звонки будет принимать председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Дозвонится можно с 10:00 до 13:00.
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С проблемами белорусы могут обратиться к представителям Совета Республики. Все обращения, поступившие на прямую линию, берут на контроль! Сегодня на вопросы...
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