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Анатолий Исаченко проведет прямую линию и ответит на вопросы граждан

26.05.2020 08:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анатолий Исаченко проведет прямую линию и ответит на вопросы граждан

С проблемами белорусы могут обратиться к представителям Совета Республики.

Все обращения, поступившие на прямую линию, берут на контроль! Сегодня на вопросы граждан ответит заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. А в четверг, 28 мая, звонки будет принимать председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Дозвонится можно с 10:00 до 13:00.

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С проблемами белорусы могут обратиться к представителям Совета Республики. Все обращения, поступившие на прямую линию, берут на контроль! Сегодня на вопросы...
 
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