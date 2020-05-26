﻿ В Могилёве местная жительница попала под колёса поезда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилёве местная жительница попала под колёса поезда

26.05.2020 10:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 мая около 20:45 на перегоне Могилёв-1 – Могилёв-2 женщину сбил поезд. 

Как сообщает МВД Беларуси, за 50 метров до приближающегося поезда «Полоцк – Брест» 32-летняя жительница Могилёва прыгнула в междупутье. 

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Женщина получила травмы и была доставлена в реанимацию. Проводится проверка. Задержка движения поезда составила 40 минут. 

Несколькими неделями ранее в Минске электричка сбила мужчину.

Гражданин хотел перебежать пути – подробности здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 мая около 20:45 на перегоне Могилёв-1 – Могилёв-2 женщину сбил поезд.  Как сообщает МВД Беларуси, за 50 метров до приближающегося поезда «Полоцк –...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно наконец продали бывший дворец Четвертинских, его выставляли на торги более 10 раз. Что известно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика