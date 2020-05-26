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В Могилёве местная жительница попала под колёса поезда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 мая около 20:45 на перегоне Могилёв-1 – Могилёв-2 женщину сбил поезд.
Как
Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Женщина получила травмы и была доставлена в реанимацию. Проводится проверка. Задержка движения поезда составила 40 минут.
Несколькими неделями ранее в Минске электричка сбила мужчину.
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Новости Беларуси. 25 мая около 20:45 на перегоне Могилёв-1 – Могилёв-2 женщину сбил поезд. Как сообщает МВД Беларуси, за 50 метров до приближающегося поезда «Полоцк –...
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