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В Гродно наконец продали бывший дворец Четвертинских, его выставляли на торги более 10 раз. Что известно

26.05.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с аукциона продали старинное здание 1786 года постройки. Здесь когда-то располагалась первая гродненская академия, потом дом был передан князьям Четвертинским, а позже здание приспособили под военную комендатуру. В 2015 году его передали на баланс города и с тех пор городские власти пытались продать данный памятника архитектуры. И вот, наконец, здание продано.


Здание около парка имени Жилибера было построено итальянским архитектором Джузеппе де Сакко в стиле позднего барокко. Сначала здесь располагалась гродненская медицинская академия — первое высшее медицинское учебное заведение на территории Беларуси, которое существовало в 1775—1781 годы. Преподавали здесь врачи из Европы, а первый набор студентов пришлось делать из детей крестьян и служащих, шляхта, как оказалось, была не очень заинтересована в получении медицинского образования. В итоге первыми студентами стали 15 детей из простых семей. Обучение для них было бесплатным — все оплачивалось из казны.

В итоге за годы существования академии было выпущено несколько десятков врачей.

Потом здание было передано Четвертинским. Они сдавали часть дворца в аренду почтово-телеграфной конторе. Позже здесь были съемные квартиры и военное общежитие. После Второй мировой войны здание передали военной комендатуре.

Памятник архитектуры продавали с аукциона более 10 раз, но покупателей не было.

В понедельник, 25 мая, прошли очередные торги — и здание наконец купили, за 1 млн 690 рублей. Оно переходит в собственность Гродненского парка аттракционов. В аукционе, кстати, участвовали четыре покупателя.


Согласно условиям аукциона, новый собственник должен разработать проектную документацию на проведение реконструкции и (или) капремонта в течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи. Сами строительные работы и ввод нового здания в эксплуатацию нужно провести не позднее 4 лет со дня заключения договора купли-продажи. Также инвестор должен в течение месяца после покупки подписать охранное обязательство, сообщает «Вечерний Гродно».

— Дворец можно оборудовать под гостиницу или под ресторан — проектов много. Новых аттракционов, может, и не будет, но что-то вроде замка страха или комнат смеха однозначно будет. Кроме того, надо в городе создать место для креативной молодежи. Сделать центр притяжения для творческих и молодых людей в этой точке. Также можно сделать так, чтобы туристы начинали знакомство с Гродно именно с этой точки, — рассказал директор гродненского парка развлечений Павел Ковалевич.

Зданием, кстати, время от времени интересовались потенциальные инвесторы. Здесь хотели разместить то дом бракосочетаний, то гостиницу. Ожидалось, что в одном из аукционов будут участвовать китайские бизнесмены из провинции Ганьсу однако они ограничились лишь интересом. В январе 2019 года стало известно, что на постройку в центре Гродно имеет конкретные планы солист российской группы «Ласковый май» Андрей Разин. Музыкант планировал открыть там школу талантов для одаренной молодежи со всей Беларуси. Но и эти амбициозные планы таки и остались лишь планами. Потом из бывшей комендатуры хотели сделать музей экологии, однако от проекта отказались, после чего решили снова предложить здание инвесторам.

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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В Гродно с аукциона продали старинное здание 1786 года постройки. Здесь когда-то располагалась первая гродненская академия, потом дом был передан князьям...
 
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