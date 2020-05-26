Лес — не место для мусора

С наступлением весны жизнь оживает: возвращаются в деревни и поселки дачники, в частном секторе старательные хозяева приводят в порядок придомовые территории… И все бы хорошо, только именно в этот период у лесоводов к основной работе прибавляются хлопоты, связанные с вывозом мусора из лесов. Случается, прибрав у себя на участке или у дома, весь хлам (строительный, бытовой) люди, долго не думая, вывозят в лес.

На минувшей неделе в микрорайоне «Сад» города Смолевичи состоялась уборка лесополосы, которая окружает микрорайон. Инициаторами незапланированной акции стали сами «садовцы». Сейчас, с развитием технологий, вести диалог не представляется сложным. Практически в каждом доме, микрорайоне существуют чаты жильцов в мессенджерах. Есть свой чат и у жителей данного микрорайона. В один из дней разговор в жильцов зашел о том, что вокруг много мусора, и можно выйти на уборку. Идею поддержали и в ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». Ведь лесоводы — одни из тех, кто не только стоит на охране леса, но и принимает самое непосредственное участие в наведении порядка в лесу. Сотрудники Смолевичского лесничества вышли на уборку лесополосы вместе с жителями микрорайона, а также помогли техникой.

— Проблема мусора в лесах, к сожалению, не теряет своей актуальности, — говорит заместитель директора ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» по идеологической работе Ирина Чубок. — А ведь меры в отношении несознательных граждан мы принимаем: это и установка фотоловушек, и рейды. Да и наказание по сегодняшним меркам не маленькое. Штрафы ведь никто не отменял, как, собственно, и чувство стыда. И, несмотря на это, все равно вывозят мусор в лес. Почему вместо этого не вывезти отходы на полигон твердых бытовых отходов «Искра»?

Впереди еще все лето, и работы у граждан и лесоводов много. Надо лишь помнить о том, что лес — это природное богатство, а не место для мусора.

— Все мы хотим от леса многого, — завершая разговор, говорит Ирина Михайловна, — и вкусных ягод, и грибов, и провести время в лесу, на природе — всегда приятно. Так почему же мы не думаем о том, что природа ждет от нас не живописных мусорных картин, а человеческого отношения?..

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото из архива ГЛХУ «Смолевичский лесхоз».



