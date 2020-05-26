В будничной суете мы часто не замечаем главного. А если разобраться, полезно бывает сбавить темп и выдохнуть… Оглядеться по сторонам и отвлечься от того, что кажется нам важным. И сразу станет ясно: главное — оно ведь совсем рядом. Ребенок, с гордым видом неся вам на подпись школьный дневник, ждет от нас не простого кивка головой: мол, молодец, старайся дальше, а настоящей похвалы — искренней и неподдельной, с крепкими объятиями и добрыми словами. Если вы все еще спешите — на работе, дома, по жизни — найдите время, чтобы остановиться. Обнимите ребенка — просто так, невзирая на то, что сегодня его дневник не пестрит отличными отметками. Сделайте это потому, что любите и дайте понять, что, несмотря ни на что, он для вас — всегда на первом месте.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.