На соседнем дворе в микрорайоне, где живу, прилегающая территория сложилась так, что в некоторой степени напоминает бруствер заросшего травой неглубокого окопа. И местные мальчишки нередко выбирают это место для своих игр. В городских дворах особо нет таких привлекательных местечек для ребячьих игр, как это имеют деревенские дети. Вот и приходится им использовать то, что есть. Но это, как говорят, уже другая история.

Мне же однажды, возвращаясь домой, выпало понаблюдать за несколькими мальчишками лет 8-10, которые совсем, как настоящие воины, лежали за бруствером «окопчика», держа наготове пластмассовые «автоматы», а потом с бравым криком «Вперед! За Родину!» дружно двинулись на воображаемого «противника».

Эта минутная картинка просто поразила своей неожиданностью и напомнила уже далекие странички из детских игр нынешнего старшего поколения, детей послевоенного времени. Тогда у ребят было самым распространенным и обычным явлением «воевать за Родину»: в обществе и среди взрослых, и среди детей жили яркие, свежие веяния патриотизма и героизма, проявляемые в годы Вликой Отечественной войны. У детей «сражения» с «врагами» носили массовый характер. Правда, «немцами» в этих битвах быть никто не хотел.

В прежние времена подобная картинка детской «битвы» ни у кого не вызывала удивление. Все было естественно. Сегодня же развлечения наших мальчишек все больше в компьютере, где сражаются с различными монстрами и нехорошими существами, недружественными пришельцами из других миров и в таком духе. А мои юные соседи «сражались за Родину»! Думаю, что не жажда крови двигала ребятишками в их игре, а естественной стремление к справедливости, к победе добра над злом. И это вызвало чувство гордости за этих маленьких представителей нынешнего поколения. Не умиления: вот какие молодцы, какие патриоты! А уверенности, что подрастает здоровая, надежная смена. Этот маленький пример — только крохотное звено тех добрых моментов и дел, характерных для ребят, юношей и девушек сегодняшнего дня. Во многих районных акциях в нашем городе мы постоянно видим юных волонтеров, которые приходят на помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам войны и труда в их повседневных заботах, принимают активное участие в массовых мероприятиях, в спортивных соревнованиях, в городских праздниках, поддерживают лучшие традиции старших поколений. И при этом не забывают о своей главной обязанности – учебе, показывая высокие результаты в конкурсах и олимпиадах, на экзаменах и контрольных работах.

В таких делах и играх развивается детская личность, то здоровое начало, которое станет основой для формирования гражданина и человека. И хочется верить, что маленький человечек, в свои десять лет думающий о Родине, и во взрослой жизни станет достойным тружеником и защитником своих дома, семьи и страны.

Э.ПОТАПЧИК.