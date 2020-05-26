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Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четыре недели в реанимации на аппарате ИВЛ провела жительница Столбцов Мария Третьяк. Она перенесла COVID в сложной форме. Медики боролись за ее жизнь более месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина заболела 6 апреля. Течение вируса осложняли сопутствующие заболевания: хроническая астма, артериальная гипертензия и лишний вес. Пациентку перевезли из столбцовской больницы в минскую районную.
Лечение, в том числе кислородом, нужного эффекта не дало. Консилиум медиков принял перешие о переводе заболевшей на искусственую венциляцию легких.
Самвел Мурадян, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Минской центральной районной больницы:
Мария Третьяк, пациентка Минской центральной районной больницы:
Сейчас Мария Третьяк проходит курс реабилитации и уверенно идет на поправку, но в прогнозах о сроках выписки медики осторожны. Они будут наблюдать за пациенткой до полного выздоровления.
Однако и сама заболевшая, и врачи уверены – в схватке с вирусом человек сильнее.
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Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме
Новости Беларуси. Четыре недели в реанимации на аппарате ИВЛ провела жительница Столбцов Мария Третьяк. Она перенесла COVID в сложной форме. Медики боролись за ее...
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