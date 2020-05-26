ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

26.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четыре недели в реанимации на аппарате ИВЛ провела жительница Столбцов Мария Третьяк. Она перенесла COVID в сложной форме. Медики боролись за ее жизнь более месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Женщина заболела 6 апреля. Течение вируса осложняли сопутствующие заболевания: хроническая астма, артериальная гипертензия и лишний вес. Пациентку перевезли из столбцовской больницы в минскую районную.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Лечение, в том числе кислородом, нужного эффекта не дало. Консилиум медиков принял перешие о переводе заболевшей на искусственую венциляцию легких.

Спустя четыре недели Мария Владимировна очнулась.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Самвел Мурадян, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Минской центральной районной больницы:
После того, как сняли ИВЛ, надо проводить лечебную физкультуру, гимнастику, чтобы «раздыхивался» человек, чтобы мышцы не атрофировались во время того, как он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Чтобы поскорее его в строй.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Мария Третьяк, пациентка Минской центральной районной больницы:
Всем врачам очень благодарна за то, что они меня поддерживали в трудную минуту, помогали мне. В каждую минуту: мне даже помогали где-то повернуться, покушать, лекарства принять. Большое им спасибо, конечно, за то, что они меня вернули к жизни. Спасибо большое и медсестрам, и санитарочкам. Все уделяли большое-большое мне внимание.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Сейчас Мария Третьяк проходит курс реабилитации и уверенно идет на поправку, но в прогнозах о сроках выписки медики осторожны. Они будут наблюдать за пациенткой до полного выздоровления.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Однако и сама заболевшая, и врачи уверены – в схватке с вирусом человек сильнее.

Люди в материале: Самвел Мурадян, Мария Третьяк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Четыре недели в реанимации на аппарате ИВЛ провела жительница Столбцов Мария Третьяк. Она перенесла COVID в сложной форме. Медики боролись за ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске окончательно отключают отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика