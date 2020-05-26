ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Остановить отток вкладов: банки поднимают ставки по депозитам

26.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В апреле белорусские банки значительно увеличили проценты по рублевым депозитам как физических, так и юридических лиц, на фоне значительного оттока их средств с вкладов.

По данным Национального банка, средняя ставка по новым рублевым вкладам населения на срок до 1 года подскочила в апреле до 9,77% годовых с 8,2% в марте. Аналогичная ставка по долгосрочным депозитам выросла до 11,54% с 11,21%. Таким образом, банки повышают проценты в большей степени по краткосрочным вкладам.

Средняя ставка по новым вкладам юридических лиц в белорусских рублях на срок до 1 года в апреле увеличилась до 8,51% с 7% в марте, а на срок свыше года — до 9,08% с 7,37%. В данном случае проценты по долгосрочным вкладам выросли примерно в такой же степени, как и по краткосрочным.

Проценты по рублевым кредитам банков в апреле также, в основном выросли, хотя и не так значительно, как по депозитам. Сказывается, по-видимому, конкуренция между банками, но, возможно, этому способствовали и рекомендации Нацбанка оказать поддержку реальному сектору экономики.

Как бы то ни было, средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года увеличилась в апреле до 8,72% годовых с 8,25% в марте. Аналогичная ставка по таким кредитам на срок свыше 1 года поднялась до 10,89% с 10,43%.

Средняя ставка по рублевым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года поднялась до 11,09% с 10,74% годовых, но по долгосрочным опустилась до 10,47% с 10,57%.

В апреле белорусские банки увеличили ставки не только по рублевым депозитам, но и по валютным, но только долгосрочным. В результате средняя ставка по новым валютным вкладам населения на срок выше 1 года в апреле поднялась до 1,4% годовых с 0,96% в марте. В то же время аналогичная ставка по вкладам на срок выше года не изменилась и составила всего 0,27%.

А средняя ставка по новым краткосрочным вкладам юридических лиц в апреле и вовсе снизилась до 0,69% с 0,79%, в то время как по долгосрочным вкладам выросла до 1,37% с 0,9%.

Ставки по новым кредитам в валюте предприятиям изменялись примерно так же: по долгосрочным — выросли до 5,2% годовых с 4,46%, а по краткосрочным — снизились до 3,36% с 3,88%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле белорусские банки значительно увеличили проценты по рублевым депозитам как физических, так и юридических лиц, на фоне значительного оттока их средств с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика