Остановить отток вкладов: банки поднимают ставки по депозитам

По данным Национального банка, средняя ставка по новым рублевым вкладам населения на срок до 1 года подскочила в апреле до 9,77% годовых с 8,2% в марте. Аналогичная ставка по долгосрочным депозитам выросла до 11,54% с 11,21%. Таким образом, банки повышают проценты в большей степени по краткосрочным вкладам.





Средняя ставка по новым вкладам юридических лиц в белорусских рублях на срок до 1 года в апреле увеличилась до 8,51% с 7% в марте, а на срок свыше года — до 9,08% с 7,37%. В данном случае проценты по долгосрочным вкладам выросли примерно в такой же степени, как и по краткосрочным.





Проценты по рублевым кредитам банков в апреле также, в основном выросли, хотя и не так значительно, как по депозитам. Сказывается, по-видимому, конкуренция между банками, но, возможно, этому способствовали и рекомендации Нацбанка оказать поддержку реальному сектору экономики.





Как бы то ни было, средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года увеличилась в апреле до 8,72% годовых с 8,25% в марте. Аналогичная ставка по таким кредитам на срок свыше 1 года поднялась до 10,89% с 10,43%.





Средняя ставка по рублевым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года поднялась до 11,09% с 10,74% годовых, но по долгосрочным опустилась до 10,47% с 10,57%.





В апреле белорусские банки увеличили ставки не только по рублевым депозитам, но и по валютным, но только долгосрочным. В результате средняя ставка по новым валютным вкладам населения на срок выше 1 года в апреле поднялась до 1,4% годовых с 0,96% в марте. В то же время аналогичная ставка по вкладам на срок выше года не изменилась и составила всего 0,27%.





А средняя ставка по новым краткосрочным вкладам юридических лиц в апреле и вовсе снизилась до 0,69% с 0,79%, в то время как по долгосрочным вкладам выросла до 1,37% с 0,9%.





Ставки по новым кредитам в валюте предприятиям изменялись примерно так же: по долгосрочным — выросли до 5,2% годовых с 4,46%, а по краткосрочным — снизились до 3,36% с 3,88%.