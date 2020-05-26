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В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика

26.05.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Власти Германии выделят 9 миллиардов евро помощи своему крупнейшему авиаперевозчику, который терпит колоссальные убытки из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика

Поскольку 95 % рейсов пришлось отменить, лайнеры Lufthansa простаивают в ангарах. Это обходится компании в 24 миллиона евро за сутки. Чтобы не дать перевозчику обанкротиться, правительство решило обеспечить ему необходимую финансовую поддержку взамен на 20 % акций и два места в наблюдательном совете.

В Германии выделят 9 млрд евро на поддержку крупнейшего авиаперевозчика

Планируется, что уже со следующего месяца Lufthansa начнет совершать около 1 800 рейсов в неделю, постепенно возвращаясь к привычным объемам перевозок.

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Новости Германии. Власти Германии выделят 9 миллиардов евро помощи своему крупнейшему авиаперевозчику, который терпит колоссальные убытки из-за пандемии,...
 
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