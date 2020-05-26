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«Прямую линию» в субботу проведет зампредседателя Ганцевичского райисполкома Александр Марков

26.05.2020 16:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

«Прямую линию» в субботу проведет зампредседателя Ганцевичского райисполкома Александр Марков

30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» первый заместитель председателя Ганцевичского райисполкома

Марков Александр Владимирович .

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30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» первый заместитель председателя Ганцевичского
 
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