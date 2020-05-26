ГАИ прокомментировала причины жуткой аварии в Лиде, где погибла женщина-водитель

Источник материала: ОНТ

КРАЙ ДОРОГИ. Лида. В шестом часу утра на прямом участке улицы Машерова автомобиль «Ауди» наехал на бордюр, снёс три дорожных знака, ударился об осветительную опору и затем в дерево. В машине в момент ДТП находилась только 33-летняя женщина-водитель. Её выбросило из салона. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась в реанимационном отделении больницы. Причины трагедии устанавливаются.

Видео с места аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

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