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ГАИ прокомментировала причины жуткой аварии в Лиде, где погибла женщина-водитель
Источник материала: ОНТ
КРАЙ ДОРОГИ. Лида. В шестом часу утра на прямом участке улицы Машерова автомобиль «Ауди» наехал на бордюр, снёс три дорожных знака, ударился об осветительную опору и затем в дерево. В машине в момент ДТП находилась только 33-летняя женщина-водитель. Её выбросило из салона. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась в реанимационном отделении больницы. Причины трагедии устанавливаются.
Видео с места аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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КРАЙ ДОРОГИ. Лида. В шестом часу утра на прямом участке улицы Машерова автомобиль «Ауди» наехал на бордюр, снёс три дорожных знака, ударился об осветительную опору...
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