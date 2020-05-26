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Не игнорируйте правила пользования! Не рискуйте жизнью!

26.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ивьевский РГС филиала ПУ "Сморгоньгаз" обращает внимание, что пренебрежение правилами пользования газом в быту чревато такими последствиями как взрывы, пожары и отравления угарным газом.
Правила пользования газом в быту обязывают население следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

Нельзя использовать газовые плиты для обогрева помещения, так как при продолжительной работе плиты без притока свежего воздуха и надлежащей вентиляции газ сгорает не полностью, выделяя угарный газ, что опасно для жизни. Угарный газ будет поступать в помещение и в том случае, если газовый котел или газовая колонка будет работать при отсутствии тяги в дымоходе.
Многие жители города и сельской местности, начав читать эту статью, возможно, подумают: "Нас это не коснется, у нас газовые приборы с автоматикой безопасности". Но у всех ли эта автоматика работает безукоризненно? Надо четко запомнить: нас не спасет никакая автоматика, если мы сами не будем строго выполнять действующие правила пользования газовыми приборами.
В холодные, ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходе или возникновение обратной тяги. Поэтому особенно внимательно проверяйте тягу. Необходимо помнить, что она проверяется до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Необходимо до наступления отопительного сезона произвести проверку дымовых и вентиляционных каналов специализированной организацией с получением акта проверки о работоспособности дымовых и вентиляционных каналов. Необходимо заключить договора с организациями, имеющими лицензии на обслуживание отопительного оборудование соответствующих торговых марок, а также провести техническое обслуживание отопительного газоиспользующего оборудования до начала отопительного сезона.
Напоминаем, что согласно "Правилам пользования газом в быту", утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007 № 1539 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 24.12.2013 № 1136 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 1539”), а также договора на газоснабжение, газоснабжающая организация в праве отключить от системы газоснабжения отопительное оборудование в случае отсутствия тяги и акта проверки дымового и вентиляционного канала. Подлежит отключению отопительное газоиспользующее оборудование в случае непрохождения ежегодного технического обслуживания специализированными организациями. За нарушение "Правил пользования газом в быту", в соответствии со статьей 20.9 Кодекса РБ об административных правонарушениях и действующим законодательством в области газоснабжения, к вам могут быть применены меры административного воздействия в виде наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.
Ивьевский РГС филиала ПУ "Сморгоньгаз" напоминает жителям, что при появлении в помещении квартиры запаха газа, необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, вызвать аварийно-диспетчерскую службу Ивьевского РГС по телефону 104. Вызов осуществлять вне загазованного помещения.

В. Нехведович, мастер Ивьевского РГС.

 
 
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Ивьевский РГС филиала ПУ "Сморгоньгаз" обращает внимание, что пренебрежение правилами пользования газом в быту чревато такими последствиями...
 
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