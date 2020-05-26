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Блогер почистил посудомоечную машину - люди назвали идею противной

26.05.2020 21:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь TikTok по имени Патрик (Patrick) опубликовал видео, на котором показал, как выглядит давно не мытый фильтр посудомоечной машины. Другие блогеры начали следовать его примеру и записывать аналогичные ролики, пишет Lenta.ru.

@inspectormurph

Are you cleaning your dishwashers filter regularly? ##inspectormurph ##homeowner ##homeinspector ##realtor ##covid19

♬ original sound — inspectormurph

В видео, которое за несколько дней посмотрели почти 30 тысяч раз, Патрик достал загрязненный фильтр и помыл его. «А вы регулярно чистите фильтр в посудомоечной машинке?» — подписал он пост. Позже мужчина отключил комментарии к публикации.

Некоторые зрители назвали идею мерзкой и противной, а под другими похожими роликами писали, что увиденное заставило их испытать отвращение. При этом многие поблагодарили авторов видео, так как не знали, что в их посудомоечных машинах есть фильтры, которые нужно мыть.

Ранее в TikTok стал популярен флешмоб под названием Purse Challenge («Челлендж с сумочкой»). Его участники как будто невзначай били своих спутников сумками и пакетами по лицу. В Сети многие не посчитали эту идею забавной и назвали челлендж «тупым».

Ниже — цены популярных у нас посудомоечных машин:

 
 
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Некоторые зрители назвали идею мерзкой и противной, а под другими похожими роликами писали, что увиденное заставило испытать их отвращение.
 
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