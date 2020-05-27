Зарплата в ИТ упала почти на $700

















DEV.by , на динамике зарплат в ИТ-секторе сказалась выплата мартовских бонусов. Если в марте айтишники получили рекордную среднюю зарплату (более 6,4 тысячи рублей), то в апреле она упала до 4 965,3 рубля. В результате у айтишников печальное лидерство: ни в одной из отраслей средняя зарплата за апрель не упала в процентном отношении больше, чем в ИТ-секторе. Как сообщает сайт, на динамике зарплат в ИТ-секторе сказалась выплата мартовских бонусов. Если в марте айтишники получили рекордную среднюю зарплату (более 6,4 тысячи рублей), то в апреле она упала до 4 965,3 рубля. В результате у айтишников печальное лидерство: ни в одной из отраслей средняя зарплата за апрель не упала в процентном отношении больше, чем в ИТ-секторе.





Впрочем, если сравнивать зарплату в ИТ в апреле относительно января и февраля, когда в компаниях не выплачивали бонусов, то мы увидим рост на 4,2% и 5,7% соответственно.





В валюте айтишники получили в апреле на 26% или на 691 доллар меньше, чем в марте — 1980 долларов (в марте — 2 671 доллар). Это минимальная средняя зарплата в ИТ за последние полгода. Помимо отсутствующих бонусов на зарплате отразился падающий рубль. За апрель курс белорусского рубля к доллару снизился на 12%.





С одной стороны, большинство айтишников застрахованы от ослабления рубля. Как показал кризисный опрос dev.by, у 48% ИТ-специалистов зарплата в апреле не изменилась, так как компании выплачивают её с привязкой к курсу. Только 8% айтишников отметили, что их зарплаты колеблются из-за того, что компании не компенсирует скачки курса. С другой стороны, при высоких темпах девальвации (как, например, в марте, когда за день рубль мог упасть на 5-7%) даже привязка зарплат к коммерческому курсу доллара белорусских айтишников не спасает полностью.





За январь–апрель этого года средняя зарплата в ИТ-секторе составила 5 221 рубль или 2 270 долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата в рублях выросла на 12,3%, в долларах — на 4,4%.