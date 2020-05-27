ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как правильно одолжить деньги и суметь их вернуть: расписка или договор займа

27.05.2020 08:50 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Договор займа: долг свыше 10 базовых величин

В соответствии ст. ст. 760 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

При этом, составление письменного договора займа обязательно в случае если:

  • сумма займа более чем в 10 раз превышает установленный размер базовой величины (т.е. сумма долга должна быть больше 270 рублей);
  • хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо.

Таким образом, если сумма займа менее 270 рублей и сделка осуществляется между гражданами, можно заключить договор в устной форме, однако в любом случае рекомендуется составлять расписку.

Составляем расписку правильно: полные имена, сумма, сроки и другие условия

Согласно ч. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Республики Беларусь в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Суды Российской Федерации приравнивают расписку к письменному договору займа, но по белорусскому законодательству расписка является лишь подтверждением договора займа, т.е. она устанавливает факт передачи денег.

Вместе с тем, расписка может служить основным доказательством в суде. На основании экспертизы расписки суд может установить факт, что должник получал деньги и обязался их вернуть, а также сроки получения денег и обещания их возврата.

Чтобы расписка имела юридическую силу, необходимо правильно её составить. Так, в качестве обязательных условий выступают:

  • полное имя, адрес проживания и паспортные данные сторон (заимодавца и заёмщика);
  • сумма займа (желательно указать цифрами и прописью);
  • валюта займа;
  • срок возврата денежных средств.

Расписку следует составить собственноручно, поставить дату и подпись должника. Машинописный текст также возможен, однако в случае возникновения спора будет невозможно провести почерковедческую экспертизу.

Что лучше – расписка или договор займа?

Наибольшую защиту рисков заёмщика обеспечит нотариально удостоверенный договор займа. Заключение такого договора у нотариуса стоит 135 рублей. Имея его на руках, не придется обращаться в суд: можно подать заявление нотариусу о совершении исполнительный надписи. Это будет взысканием в бесспорном порядке, т.к. нотариально удостоверенный договор займа является бесспорным доказательством долга.

Для того чтобы вернуть деньги, имея на руках расписку, надо обратиться с исковым заявлением в суд по месту жительства должника. При этом следует учитывать, что выиграть дело не означает вернуть денежные средства, т.к. фактическое исполнение решения суда бывает затруднительно.

Часто случается так, что у должника нет средств и имущества, тогда решение суда неисполнимо. Если денег и имущества у должника совсем мало, то заимодавец может получать по мизерной сумме в месяц в течение нескольких лет.

Таким образом, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь в случае передаче денег или вещей в долг, следует проверить платежеспособность должника и удостовериться в его добросовестности. Если решение о займе всё же принято и одалживаемая сумма значительна, то во избежание возможных трудностей в случае спора, рекомендуется заключить договор займа и удостоверить его у нотариуса.

Текст: Ольга Лысаковская
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жизни часто бывают ситуации, когда необходимо одолжить деньги родственнику, другу или просто знакомому. Важно помнить, что такие взаимоотношения нуждаются в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Всемирный банк ожидает самую глубокую за четверть века рецессию в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика