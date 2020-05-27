Как правильно одолжить деньги и суметь их вернуть: расписка или договор займа

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Договор займа: долг свыше 10 базовых величин

В соответствии ст. ст. 760 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

При этом, составление письменного договора займа обязательно в случае если:

сумма займа более чем в 10 раз превышает установленный размер базовой величины (т.е. сумма долга должна быть больше 270 рублей);

установленный размер (т.е. сумма долга должна быть больше 270 рублей); хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо.

Таким образом, если сумма займа менее 270 рублей и сделка осуществляется между гражданами, можно заключить договор в устной форме, однако в любом случае рекомендуется составлять расписку.

Составляем расписку правильно: полные имена, сумма, сроки и другие условия

Согласно ч. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Республики Беларусь в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Суды Российской Федерации приравнивают расписку к письменному договору займа, но по белорусскому законодательству расписка является лишь подтверждением договора займа, т.е. она устанавливает факт передачи денег.



Вместе с тем, расписка может служить основным доказательством в суде. На основании экспертизы расписки суд может установить факт, что должник получал деньги и обязался их вернуть, а также сроки получения денег и обещания их возврата.

Чтобы расписка имела юридическую силу, необходимо правильно её составить. Так, в качестве обязательных условий выступают:

полное имя, адрес проживания и паспортные данные сторон (заимодавца и заёмщика);

сумма займа (желательно указать цифрами и прописью);

валюта займа;

срок возврата денежных средств.

Расписку следует составить собственноручно, поставить дату и подпись должника. Машинописный текст также возможен, однако в случае возникновения спора будет невозможно провести почерковедческую экспертизу.

Что лучше – расписка или договор займа?

Наибольшую защиту рисков заёмщика обеспечит нотариально удостоверенный договор займа. Заключение такого договора у нотариуса стоит 135 рублей. Имея его на руках, не придется обращаться в суд: можно подать заявление нотариусу о совершении исполнительный надписи. Это будет взысканием в бесспорном порядке, т.к. нотариально удостоверенный договор займа является бесспорным доказательством долга.

Для того чтобы вернуть деньги, имея на руках расписку, надо обратиться с исковым заявлением в суд по месту жительства должника. При этом следует учитывать, что выиграть дело не означает вернуть денежные средства, т.к. фактическое исполнение решения суда бывает затруднительно.

Часто случается так, что у должника нет средств и имущества, тогда решение суда неисполнимо. Если денег и имущества у должника совсем мало, то заимодавец может получать по мизерной сумме в месяц в течение нескольких лет.



Таким образом, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь в случае передаче денег или вещей в долг, следует проверить платежеспособность должника и удостовериться в его добросовестности. Если решение о займе всё же принято и одалживаемая сумма значительна, то во избежание возможных трудностей в случае спора, рекомендуется заключить договор займа и удостоверить его у нотариуса.