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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйском районе накануне сгорели 100 тонн сена ЧП случилось глубокой ночью в деревне Большие Бортники. Как и почему возник пожар – сейчас разбираются специалисты. Два хранилища выгорели полностью, к моменту...

ЧП случилось глубокой ночью в деревне Большие Бортники. Как и почему возник пожар – сейчас разбираются специалисты. Два хранилища выгорели полностью, к моменту приезда спасателей была серьезная угроза воспламенения еще одного склада. Также пламя повредило 800 квадратных метров кровли. В результате возгорания пострадавших нет.