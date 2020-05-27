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В Бобруйском районе накануне сгорели 100 тонн сена

27.05.2020 10:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ЧП случилось глубокой ночью в деревне Большие Бортники. Как и почему возник пожар – сейчас разбираются специалисты. Два хранилища выгорели полностью, к моменту приезда  спасателей была серьезная угроза воспламенения еще одного склада. Также пламя повредило 800  квадратных метров кровли. В результате возгорания пострадавших нет.  
 
 
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ЧП случилось глубокой ночью в деревне Большие Бортники. Как и почему возник пожар – сейчас разбираются специалисты. Два хранилища выгорели полностью, к моменту...
 
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