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Прямые линии в райисполкоме

27.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Управление по труду, занятости и социальной защите Горецкого районного исполнительного комитета проводит тематические телефонные линии.

27 мая с 9-00 до 12-00 «горячую телефонную линию»  на тему «О возможности организации профессионального обучения граждан, о возможности участия в оплачиваемых общественных работах и другим вопросам занятости населения»  проведет Боложко Анжелика Ивановна – заместитель начальника управления, начальник отдела занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Тел. 7-88-92

 

28 мая «горячую телефонную линию» по вопросам досрочного распоряжения средствами семейного капитала проведет Готовчик Ольга Сергеевна — заведующий сектором социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома

Тел. 7-64-21

 

 

 

 


 
Теги: Могилев
 
 
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  Управление по труду, занятости и социальной защите Горецкого районного исполнительного комитета проводит тематические телефонные линии. 27 мая с 9-00 до 12-00...
 
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