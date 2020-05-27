Прямые линии в райисполкоме

Источник материала: Горецкий вестник

Управление по труду, занятости и социальной защите Горецкого районного исполнительного комитета проводит тематические телефонные линии.

27 мая с 9-00 до 12-00 «горячую телефонную линию» на тему «О возможности организации профессионального обучения граждан, о возможности участия в оплачиваемых общественных работах и другим вопросам занятости населения» проведет Боложко Анжелика Ивановна – заместитель начальника управления, начальник отдела занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Тел. 7-88-92

28 мая «горячую телефонную линию» по вопросам досрочного распоряжения средствами семейного капитала проведет Готовчик Ольга Сергеевна — заведующий сектором социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома

Тел. 7-64-21