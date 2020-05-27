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Прямые линии в райисполкоме
27.05.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Управление по труду, занятости и социальной защите Горецкого районного исполнительного комитета проводит тематические телефонные линии.
27 мая с 9-00 до 12-00 «горячую телефонную линию» на тему «О возможности организации профессионального обучения граждан, о возможности участия в оплачиваемых общественных работах и другим вопросам занятости населения» проведет Боложко Анжелика Ивановна – заместитель начальника управления, начальник отдела занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.
Тел. 7-88-92
28 мая «горячую телефонную линию» по вопросам досрочного распоряжения средствами семейного капитала проведет Готовчик Ольга Сергеевна — заведующий сектором социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Тел. 7-64-21
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Управление по труду, занятости и социальной защите Горецкого районного исполнительного комитета проводит тематические телефонные линии. 27 мая с 9-00 до 12-00...
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