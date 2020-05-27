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В Ляховичском районе начался активный этап реставрации усадьбы Рейтанов
27.05.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ляховичском районе начался активный этап реставрации усадьбы Рейтанов.
Она проводится согласно программе трансграничного сотрудничества ”Польша-Беларусь-Украина".
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В Ляховичском районе начался активный этап реставрации усадьбы Рейтанов. Она проводится согласно программе трансграничного сотрудничества...
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